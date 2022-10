Tri lekcije iz Partizanovog poraza od Albe: "Žoc" vidio gdje je zapelo - frka u reketu i mučan podatak koji sve govori!

Partizan je izgubio od Albe, a Željko Obradović je vidio sve nedostatke u igri svog tima.

Partizan je poslije osam godina čekanja ponovo zaigrao u Evroligi i doživeo je bolno prizemljenje na startu sezone u eliti. Poraz od Albe (100:84) bio je najbolji pokazatelj nedostataka u igri crno-bijelih i stvari na kojima će morati da rade u narednom periodu. Problem ne leži u izgubljenom meču, jer je njemački tim odigrao na znatno višem nivou, već u činjenici da je utakmica praktično bila gotova već poslije prvog poluvremena (61:43), iako je u nastavku srpski tim imao neke šanse za povratak.

Alba je ekipa koja igra atipičnu košarku, sa velikim brojem šuteva za tri poena (15/35 na ovom meču), dok je Partizan šutnuo duplo manje dalekometnih hitaca (7/17), uz to su ih nadskočili (40 naspram 24), kada se na to doda i odnos u asistencijama (31 naspram 14) onda je jasno zašto se meč završio u korist domaćeg tima. Samo to su neki od segmenata koji jasno pokazuju sve nedostatke i probleme koje u ovom trenutku ima Partizan.

Iz ovog meča, očigledna su tri glavna utiska iz poraza, ujedno i tri segmenta u igri na kojima će Željko Obradović i stručni štab raditi u narednom periodu. Slijede dva nova gostovanja, prvo MZT-u (10.10), pa onda Baskoniji (14.10). Stvari iz ovog susreta nikako neće smjeti da se ponove u tim duelima, posebno kada dođe red na okršaj sa španskim timom.

CENTARSKA LINIJA - OVAKO NE SMIJE!

Kao što smo već i napomenuli, kada jedan tim uhvati 40, a drugi 24 skoka, onda je jasno kako su stvari izgledale u reketu. Alba je na ovom meču imala 14 skokova u napadu, Partizan je imao samo tri više pod sopstvenim košem. Dovoljan pokazatelj dešavanja ispod obruča. Ujedno i jasan znak da centarska linija mora bolje, to se odnosi i na ostatak tima, jer i ostali treba da pomognu u tome, ali prvenstveno je zamjerka na igračima u reketu.

Matijas Lesor iznervirao je Željka već u prvoj četvrtini. Tada je napravio tri brza faula i uveo i sebe i tim u problem. Balša Koprivica ima veliki potencijal, ali ni mnogo snažniji od njega ne bi mogli da se nose sa Krisom Kumanđeom, centrom Albe od 223 centimetra. Zato je Obradović tražio alternativna rješenja, spuštao je Zeka Ledeja pod koš, mada ni to nije mnogo pomoglo, što se vidi po tom odnosu skokova. Usljed povrede Alena Smailagića i deficita u reketu, jasno je da će u narednom periodu tražiti pojačanja na toj poziciji, ali to neće biti Marko Jagodić-Kuridža.

NEDOSTAJE I KREACIJA!

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Drugi podatak vrijedan analize svakako je odnos asistencija. Alba je imala 31, uz 13 izgubljenih lopti, Partizan 14, uz 8 izgubljenih. Jasan pokazatelj nedostatka kreativnosti plejmejkera. Podatak da je Dante Egzum na terenu proveo 33 minuta dosta toga govor. Jam Madar igrao je oko dva minuta i izgledao je dosta nesigurno, imao je jedan promašaj i izgubljenu loptu, uz to se tek vratio poslije povrede, a Aleksa Avramović je povrijeđen.

Slična situacija je i na toj poziciji, već neko vrijeme se spekuliše da Obradović traži plejmejkera, spominje se Nemanja Gordić. Sezona je tek počela, tako da su igrači još uvijek svježi, ali je ogroman broj mečeva pred njima i 33 minuta Egzuma, 32 Kevina Pantera, stavljaju veliki pritisak na njih. Uz to ne treba zaboraviti i da i jedan i drugi više vole da poentiraju, nego da asistiraju, pa je jasno da fali jedan kreator igre.

DVA PLUSA - EGZUM I ANĐUŠIĆ

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Kao što u svakoj pobjedi i porazu ima dobrih i loših stvari, tako je i sada. Pored jasnih nedostatak u igri Partizana, tu je bilo i nekih dobrih stvari. Dva glavna plusa sa ovog meča svakako su Egzum (22, 4as, 3sk) i Danilo Anđušić (14, 2/3 za tri). Australijanac je bio odličan na početku meča, držao je tim u igri i da njega nije bilo, zaostatak je mogao da bude još ubjedljiviji. U drugom poluvremenu se uključio Anđušić, bio je drugi najefikasniji igrač na meču i svojim iskustvom i šutevima pokazao je da će biti bitan faktor u timu, doduše imao je i nesportsku ličnu u delikatnom momentu, ali se iskupio zalaganjem i poenima.

Još jedan plus i ono što može da obraduje trenera crno-bijelih jeste to što tim nije odustao u drugom poluvremenu. Agresivnom igrom po cijelom terenu spuštena je razlika (64:54), mogla je da ode i na jednocifren minus, mada su tada previše brzali u igri i uzimali neke loše šuteve. Upravo je taj nedostatak čvrste odbrane u prvom poluvremenu na kraju i koštao tim.

"Jedinu zamjerku koju imam je to što smo drugu četvrtinu završili samo sa jednim napravljenim faulom. To ne smije da se desi ako hoćeš da se boriš i da budeš u igri. Na takve stvari moramo da obratimo pažnju", poručio je Obradović posle meča. Dobili su lekciju, sada treba da pokažu da su iz toga izvukli pouke...

