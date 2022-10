Polako sa Fajnal-forom Evrolige! Matijas Lesor za MONDO: Ponekad se razlikuju želje i realnost

Matijas Lesor je u intervjuu za MONDO pričao o Partizanu, novoj sezoni Evrolige, očekivanjima, Panteru kao novom kapitenu...

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Matijas Lesor (27) ostao je u Partizanu i biće startni centar crno-bijelih u novoj sezoni. Od njega se mnogo očekuje u reketu, prvenstveno kada je skok u pitanju i ukoliko uspije da smanji broj grešaka prilikom iskakanja i grešaka u tom segmentu mogao bi da bude jedan od ključnih igrača ekipe. Zna i sam na čemu mora da radi i uvjeren je da će sa timom napraviti iskorak, posebno zbog činjenice da će igrati u Evroligi.

Odlično raspoložen, uvijek spreman za šalu i razne fore u beogradskoj "Areni" tokom dana za novinare. Pravio je šou, dobacivao saigračima, potvrdio je to i Aleksa Avramović koji ga je sa osmijehom opisao kao "velikog šaljivdžiju sa viškom energije". Kako sve to izgleda iz ugla francuskog centra, šta su očekivanja, koliko tim može, kako izgledaju pojačanja i novi kapiten Kevin Panter. O svemu tome pričao je u intervjuu za MONDO.

"Spremni smo za novu sezonu. Uzbuđeni smo. Imamo dosta toga da pokažemo poslije svega što se dogodilo prošle sezone. Ušli smo u Evroligu, unaprijedili smo tim, doveli su neke iskusnije igrače koji mogu da pomognu našem mladom timu, možemo mnogo toga da uradimo", počeo je Lesor razgovor za MONDO.

"ISKUSTVO NAM JE NEDOSTAJALO"

U timu Željka Obradovića ostali su nosioci igre poput Kevina Pantera, Zeka Ledeja, Alekse Avramovića, stigli su igrači koji mogu dosta da pomognu, potpisali su Danilo Anđušić, Džejms Naneli, Dante Egzum i Janis Papapetru. Istakao je Lesor i sam da je upravo to nedostajalo ekipi u prethodnoj sezoni.

"Pomoći će nam sigurno. Izgubili smo finale u pet mečeva od Crvene zvezde u ABA ligi. Oni su imali iskusnije igrače, neki su dugo vremena proveli zajedno i to im je pomoglo. Meč sa Bursom nas još uvijek boli. Dobili smo taj meč praktično, pa smo napravili neke greške, možda smo bili previše uzbuđeni, možda je nedostajalo iskustvo, koncentracija. Mi imamo dosta mladih igrača i biće nam velika pomoć to što su došli neki iskusniji igrači."

Kada su počeli pregovori sa Partizanom o ostanku, nije bilo mnogo dileme. "Bila je laka odluka da ostanem. Po završetku sezone smo razgovarali, želja za nastavak bila je obostrana. Tokom ljeta smo pričali, pronašli zajedničko rješenje i srećan sam što sam ostao."

Bio je Lesor prošle sezone prvi centar, očekuje se da tako nešto bude i ove sezone. Na toj poziciji Željko Obradović ima i Balšu Koprivicu i ako ne bude nekih novih lica, njih dvojica biće "petice" crno-bijelih. Ispričao je Matijas i šta mu je trener rekao i na čemu će morati da radi.

"Znam kakva je moja uloga, nije se mnogo promijenila u odnosu na prošlu sezonu. Ne znam kako će se sezona završiti, ali mi znači što trener vjeruje u mene. Sada igramo na još višem nivou i na meni je da opravdam njegovo povjerenje. Šta god da timu bude trebalo, da li skok, odbrana, poeni, šta god, uradiću to. Moram da smanjim greške na obje strane terena i da pomognem timu. U nekim mečevima će možda biti potrebno da poentiram, dok će u nekima možda biti potrebniji skokovi i defanziva, zaista sam spreman za svaku ulogu."

"POLAKO SA FAJNAL-FOROM"

Navijači Partizana imaju velike ambicije. Čim su stigli novi igrači počele su priče o uspjehu. Neki spominju plasman među najboljih osam, neki idu i korak dalje i pričaju o fajnal-foru. Sve to dolazi i do igrača, mada Francuz tome ne pridaje veliki značaj za sada. Ne smetaju mu ambicije publike.

"Svi navijači na svijetu imaju velike ambicije, čije god navijače da pitate, žele da njihov tim bude šampion. Ponekad se razlikuju želje i realnost, lijepo je kada vjeruju da je tim najbolji, naši navijači mnogo vjeruju u nas, guraju nas i to nam znači naravno", istakao je Lesor.

Partizan je nedavno objavio da je prodaja sezonskih karata prošla odlično i da je prodato 11.500 ulaznica. "Nisam očekivao ništa manje od naše publike. Vidio sam to i prošle godine, sada smo u Evroligi poslije toliko godina. Iznenađen sam malo što su tako brzo oborili rekord po prodaji karata, ali me nije iznenadilo što se to dogodilo i što će vjerovatno svaki meč biti pred punom dvoranom. Mnogo nam prija njihova podrška."

"PANTER NIJE STRANAC"

Pogledajte 00:20 Matijas Lesor Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Obradović je pred početak nove sezone donio odluku o novom kapitenu, poslije odlaska Radeta Zagorca u Rusiju. Kevin Panter nosiće kapitensku traku, Danilo Anđušić je njegov zamjenik. Svi u timu podržali su tu odluku. Centar je, u svom stilu, morao i da se našali na račun saigrača.

"Kul je što je Kevin kapiten, moraće da radi na učenju srpskog. Nije stranac, Srbin je, tako da je dobro za njega što je dobio traku", nasmijao se Lesor.

Za kraj intervjua pitali smo ga i da li bi htio nešto da poruči navijačima na srpskom jeziku. "Vidimo se u Areni. Hvala za sve, 'ajde Partizan", zaključio je Lesor.