Sa Željkom Obradovićem je osvajao evroligaške titule, sada je došao u Beograd da u dresu Partizana kao lider nosi crno-bijele ka pobjedama i trofejima. U razgovoru za MONDO Džejms Naneli je pričao o tome šta od njega možemo da očekujemo u Beogradu.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Džejms Naneli se vratio u Beograd, da ponovo osvaja trofeje sa Željkom Obradovićem! Prošli put kada je bio u prestonici Srbije igrao je finale Evrolige sa Fenerbahčeom, ali za razliku od 2017. godine kada je sa Žocom osvojio evropsku titulu, te 2018. Real Madrid i Luka Dončić su bili bolji.

Poslije angažmana u Fenerbahčeu igrao je za nekoliko NBA klubova, imao epizode u Kini, Olimpiji iz Milana i ponovo Fenerbahčeu, a sada mu je drago što je opet u Beogradu!

"Mnogo je vremena prošlo otkako sam prošli put bio ovdje. Prethodni put sam bio tu za Fajnal foru 2018. godine, vidim da grad raste i da se mnogo gradi, to je lijepo vidjeti", kaže Naneli na početku razgovora za MONDO.

Promijenio je mnogo klubova u karijeri, čak 16 do dolaska u Partizan, a samo se kod Željka Obradovića zadržao duže od godinu dana. Sada je ponovo sa njim!

"Vrlo sam dobro upoznat sa trenerom. Iako i na drugim mjestima odlično radim, nas dvojica zajedno sjajno funkcionišemo, imamo sjajan odnos koji je stvoren iz iskrenosti i povjerenja i zato sam odlučio da dođem ovdje", nastavio je svoju priču Naneli.

TO ME JE NAUČILO DA BUDEM JAK!

Vidi opis Arena će da zuji kao zoološki vrt! Naneli za MONDO: Da poredite Željka sa NBA? Sramota je, pa oni paze na koga viču! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 1 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 2 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 3 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 4 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 5 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 6 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 7 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 8 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 9 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 10 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 11 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 12 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 13 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 14 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 15 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 16 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 17 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 18 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 19 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 20 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 21 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 22 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 23 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 24 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 25 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 26 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 27 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 28 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 29 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 30 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 31 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 32 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 33 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 34 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 35 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 36 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 37 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 38 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 39 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 40 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 41 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 42 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 43 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 44 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 45 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 46 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 47 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 48 / 48 AD

Njegova priča je svakako specifična, a na početku nije bilo lako. Odigrao je nekoliko mečeva u Grčkoj, potom potpisao nekoliko kratkoročnih ugovora u NBA, da bi se našao u Portoriku ponovo na kratko... Sve to ga je itekako očvrslo, ali i prije košarkaške karijere on je bio naviknut na promjene!

"Grčka je prva država u kojoj sam igrao poslije koledža, naučio sam iz tog iskustva iako ne bih baš rekao ni da sam uopšte bio tu. Tu sam se zadržao mjesec i po – dva, odatle sam otišao u razvojnu ligu pa u NBA, poslije toga sam igrao u Portoriku mjesec dana. Nije mi bilo toliko teško jer mogu da se uklopim gdje god da odem. Pomoglo mi je da naučim da se adaptiram, da postanem mentalno jak. Dolazak u Evropu nije bio težak za mene jer sam se cijeli život, čak i kao dijete selio. Naučio sam da se adaptiram gdje god da odem", rekao je novi bek Partizana!

Kada smo mu pomenuli da je šuter... "Nisam ja šuter, ne smatram se šuterom! Ja sam košarkaš i to je to, samo me stavite na teren na moju poziciju. Nisam šuter, ali šutiram bolje od mnogih takozvanih šutera!", objasnio je kako sebe vidi Naneli.

Mjesto gde su ga svi u Evropi primijetili bio je Avelino. Igrao je sa nekadašnjim plejmejkerom Crvene zvezde Džoom Reglendom i nakon mnogih selidbi je uspio da odigra sezonu u kojoj je postao MVP italijanskog prvenstva.

"Znate šta, trener i saigrači su mi mnogo vjerovali, a ja sam mogao da igram svoju igru. Nisam mnogo šutirao, nisam uzimao loše šuteve, šuteve iz nemogućih pozicija, samo sam čitao igru i imao sam pametne igrače oko sebe pa mi je bilo lakše", prisetio se on tog perioda u karijeri.

MA NEMOJTE NI DA POREDITE ŽELJKA SA NJIMA, SRAMOTA JE!

Vidi opis Arena će da zuji kao zoološki vrt! Naneli za MONDO: Da poredite Željka sa NBA? Sramota je, pa oni paze na koga viču! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 1 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 2 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 3 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 4 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 5 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 6 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 7 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 8 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 9 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 10 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 11 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 12 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 13 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 14 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 15 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 16 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 17 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 18 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 19 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 20 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 21 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 22 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 23 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 24 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 25 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 26 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 27 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 28 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 29 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 30 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 31 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 32 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 33 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 34 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 35 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 36 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 37 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 38 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 39 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 40 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 41 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 42 / 43 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 43 / 43

Na početku sezone 2021/22 potpisao je za Nju Orleans Pelikanse koje je tada trenirao Sten Van Gandi, koji u NBA važi za zahtjevnog trenera. Ipak, kako je tada rekao Amerikancima u Evropi je vidio ljude kako plaču na treninzima...

"Tako je, sa Stenom Van Gandijem nije bilo teško raditi. Nije on bio težak trener, samo zahtjevan, on je očekivao neke stvari od nas. Mnoge momke u Americi to nervira, ali ja smatram da igrač samo treba da uradi ono što se od njega traži", ističe on, pa nam objašnjava razliku između trenera u Evropi i u NBA:

"Rekao bih da u NBA treneri moraju da paze na koga viču, kako pričaju sa ljudima. Veliki je fokus na igrače, na to kako se oni osjećaju, na njihovo emotivno i mentalno zdravlje. Morate da pazite kako pričate sa igračima jer igrači vode NBA. Ne možete imati košarku bez igrača i to je tako svuda, bar ja tako vjerujem. Ali u Evropi imamo drugi stil, po meni je to nešto kao miks koledž i NBA košarke. To je ono kako se meni čini da je."

A kada smo ga pitali da uporedi posao koji radi Željko Obradović sa onim koji rade NBA treneri...

"Mislim da to ne može da se poredi! Njegov um je nevjerovatan. On je jedan od najboljih trenera ikada, neki od tih trenera u NBA ne mogu ni da se porede sa njim. Bilo bi nepošteno, ponižavajuće da poredimo neke od tih trenera sa njim. Kada govorimo o njegovom košarkaškom umu neprevaziđen je", u dahu nam kaže novi košarkaš Partizana.

A naravno da je morao da pomene i čuvene Željkove tajmaute, kada on viče na svoje igrače i potpuno promijeni svoj izgled! Ipak, to što ljudi upravo obraćaju pažnju na njegov ton i izgled je greška.

"Pa i kada se dotaknemo stvari van terena, on je tako opušten čovjek. Vi ga vidite kada viče i ljudi pričaju o tome kako on viče, ali ne treba slušati kako on nešto govori, već šta govori. I to je ono što sam ja naučio da uradim sa njim. To mi je pomoglo", lako nam je to objasnio Naneli, a onda je pogledao kao u tom trenutku praznim tribinama "Arene"!

Osim rada sa Željkom, jedna od stvari koja ga je ubijedila da dođe u Partizan su upravo i "grobari"!

"Biće kao u zoološkom vrtu ovde, znam to. Ja obožavam tu atmosferu, to izvlači ono najbolje iz igrača. Znam da imamo sjajne navijače, mnogo sam slušao o tome i jedva čekam da ih sve vidim ovdje", rekao je on.

Na kraju je pitanje bilo jasno, šta je poruka za njih, za navijače koji će iz dana u dan ispunjavati tribine "Arene"?

"Spreman sam da igram, da se takmičim svako veče, igraću jako u pi*ku materinu i to je to. Svaki meč ću dati sve od sebe", rekao je za kraj svog razgovora za MONDO Džejms Naneli.

Amerikanac koji ne voli da se za njega kaže da je šuter već je debitovao. Ubacio je sedam poena u pobjedi crno-bijelih nad Cibonom na startu ABA lige, ali to je bilo samo zagrijavanje. Sada se očekuje ono pravo, ono što su navijači Partizana čekali skoro deceniju – sada se čeka Evroliga!

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!