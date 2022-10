Partizan i Marko Jagodić-Kuridža: Evo zašto to nije realno!

Postoje dva glavna razloga zbog kojih se transfer o kom se spekuliše ipak neće dogoditi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Marko Jagodić-Kuridža (35) neće doći u Partizan. Uprkos spekulacijama i najavama koje su se pojavile tokom dana, transfer se neće ostvariti. Postoje dva glavna razloga zbog kojih se to neće dogoditi. Jedan je povezan sa pravilnikom ABA lige, a drugi sa Željkom Obradovićem i njegovim stilom igre koji forsira u sezoni iskupljenja crno-bijelih. Zbog svega toga su šanse da do ovog prelaska dođe nepostojeće.

Prvo da podsjetimo da Marko igra za Budućnost i da je igrao u pobjedi protiv Splita (94:59) na startu ABA lige. Proveo je na parketu 20 minuta i upisao šest poena. Upravo u tome leži prvi razlog. Kuridža je već igrao za Podgoričane u regionalnom takmičenju i to znači da ne može da igra za Partizan do kraja polusezone, sve i da sutra potpiše ugovor. Dakle, tek u 15. kolu bi mogao da debituje za srpski tim. Zaista ne djeluje logično ni realno da bi Željko doveo igrača da mu igra samo u Evroligi i to sa 35 godina. Prvi i glavni razlog zbog kog je to zaista nerealno...

Drugi razlog svakako je stil igre koji Obradović planira za novi tim. Dovođenjem Dantea Egzuma fokus je stavljen na bržu igru u tranziciji, ofanzivu, veći broj poena, sa dosta trčanja. Nešto što definitivno ne odgovara igraču kakav je Kuridža. I sami igrači pričali su o promjeni u timu.

"Sa Egzumom dobijamo bržu igru u tranziciji. Volim ja to dosta, Ledej takođe, kao i mnogi drugi saigrači, to je ono što želimo", poručio je Panter u intervjuu za MONDO.

Kuridža, bivši igrač Crvene zvezde, mogao bi da doprinese u defanzivi i da donese iskustvom, ali s obzirom na dva spomenuta razloga, ovo je nemoguća misija. Da ne zaboravimo i da je Željko u više navrata spominjao da ima "najmlađi tim u Evroligi koji mora mnogo da radi."