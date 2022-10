Srbi su mi pričali o istoriji, zato sam odmah došao u Partizan! Egzum za MONDO o Evroligi i lekcijama od najboljeg ikad!

Pred sam početak sezone u Evroligi Dante Egzum je za MONDO pričao o tome zašto je stigao u Beograd, šta možemo da očekujemo od njega, ali je govorio i o Majklu Džordanu i sportu za koji vjerovatno nikada niste čuli!

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Kao bomba odjeknula je vijest da nekadašnji peti pik sa drafta i dugogodišnji NBA igrač Dante Egzum prešao u Partizan! Nakon dolaska u Evropu, gdje je zaigrao za Barselonu, odlučio se da dođe kod Željka Obradovića i da sa crno-bijelima proba da ostavi trag u elitnom evropskom takmičenju!

Sve je iznenadila njegova odluka da ne ostane u Barseloni, da ne proba da se vrati u NBA, nego da dođe u Beograd. Ali, kako kaže, nije ta odluka stigla preko noći, znao je on odavno šta predstavlja Partizan!

"Volim istoriju kluba jer imam prijatelje Srbe koji vole Partizan i kada su me pozvali odmah sam bio zainteresovan. Pogotovo s obzirom na tim koji je tu i na ono što su prošle godine uradili u Evrokupu, iako ga nisu osvojili. Ali imali su jako dobar tim, a prelazak u Evroligu će sasvim sigurno samo ojačati ovu ekipu. Uzbuđen sam zbog prilike da dođem ovdje", počinje svoju priču za MONDO Dante Egzum.

Odrastao je u Australiji koja ima veliku iseljeničku populaciju Srba i ne samo da se sa Srbima susretao, već je sa njima igrao košarku, družio se i pričao o crno-bijelom klubu!

"Jedan od mojih najboljih prijatelja je Srbin koji je trenirao sa mnom na Australijskom institutu za sport. On je zapravo došao ovdje i mislim da je trenirao sa ekipom malo. Uvijek mi je pokazivao lude snimke publike i zbog toga mi se uvijek sviđao Partizan. Naravno tu je i Nejt Džavai sa kojim sam igrao u reprezentaciji", priča nam Egzum.

DOBRO JE, PRENOSI NISU MNOGO KASNO! Dante Eksum je veliki navijač Esendona, popularnih "bombersa". Niste čuli za ovaj klub? To je zato što oni igraju australijski fudbal, sport koji Dante voli možda i više od košarke! "Sad je sezona australijskog fudbala gotova, ali gledao sam finale ovdje, zapravo nije bilo previše kasno uveče. Gelong je razbio Sidnej, ali nadam se da ću uspjeti da pogledam nekoliko mečeva kada u martu počne sezona. Moji Bombersi nisu bili tako sjajni, ali rade prave stvari pred narednu sezonu", rekao je Dante, koji je na NBA Ol-Star utakmici gdje je nastupao u utakmici najboljih rukija nosio patike sa grbom "bombersa".

ŠAMPIONSKE LEKCIJE OD MAJKLA DŽORDANA

Novi košarkaš Partizana dolazi iz košarkaške porodice, njegov otac Sesil igrao je košarku i to na univerzitetu Sjeverna Karolina sa Džejmsom Vortijem i najboljim košarkašem svih vremena Majklom Džordanom!

"Moj otac je bio tamo od 1980. do 1984. godine, a Majkl je tamo bio od 1981. do 1984. Bili su na istom draftu, zajedno su osvojili NCAA šampionat, vidio sam taj prsten!", priča nam Egzum, kome je očevo iskustvo i te kako značilo u karijeri.

"Da, naravno da mi je pominjao Džordana! Moj tata je stvarno bio dobar sa tim stvarima, uvijek je meni i bratu govorio o tome kakav je mentalni sklop imao Džordan, pošto je imao priliku da bude u blizini takvog igrača. Moj otac je oduvijek bio trener i to su neke stvari koje nam je usadio", ističe novi košarkaš Partizana.

On se Džordana sa terena ne sjeća, ali se sjeća kako mu je otac prepričavao njegove radne navike, kako je u kući slušao o tome šta je potrebno za šampionski mentalni sklop.

"Bio sam jako mlad kada je Majkl igrao, ali kada slušate iz prve ruke kakav je bio, kako je dolazio u teretanu i kakav je bio na treninzima to svakako ostavlja utisak. To što je moj otac bio u šampionskom timu, ne samo sa Džordanom nego i sa ostalim članovima te ekipe, to je stvarno meni urezalo u glavu šta treba da radim ako hoću da budem uspješan", jasan je Dante.

DANTE, ŠTA ĆEŠ TI DA IGRAŠ?

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

U NBA je uglavnom bio gledan kao sjajan defanzivac, u Barseloni je "vukao" tranziciju i igrao na pozicijama beka i krila, a navijače Partizana zanima da li će zaista u novoj sezoni u crno-bijelom postati plejmejker?

"Ja sam igrač koji će i ovdje da donese tempo i tranziciju, ali hoću da budem u mogućnosti da postavljam napade i dovodim saigrače na prava mjesta na terenu. Mislim da je to nešto što mogu da uradim i nadam se da ću upravo to donijeti ovom timu. Bez obzira na poziciju gledaću da organizujem igru, a moj cilj je da uđem u reket. U Evropi je reket uvijek pun i svakoga dana moram da učim sve više kako da iskoristim svoju mogućnost da probijem i nađem slobodnog igrača. A uz to moram uvijek da nađem trenutke kada reket nije toliko pun kako bih postizao poene", objasnio nam je svoju viziju ulogu u ekipi Egzum.

Za igrača poput njega, koji živi od prodora i poena iz reketa, to što u Evropi nema pravila defanzivne tri sekunde u reketu je bilo dosta nezgodno.

"To je definitivno stvar na koju sam najviše morao da se priviknem kada sam došao ovdje. U NBA kada si pretnja ofanzivno možeš da čekaš da igrači izađu iz reketa, a ovdje će te samo čekati dole", ističe on, ali to nije jedina razlika u igri koju je primijetio.

"Još jednu razliku između NBA i Evrolige koju ljudi ne primjećuju je igra na postu. U napadu lopta ide na post mnogo više, igrači je čekaju dole i nema tog prostora za prodor kao u NBA. To su neke stvari na koje sam morao da se prilagodim, ali mislim da sam dobro prošao tranziciju i sada kada sve to znam biram svoje poteze."

Janis Adetokumbo i Luka Dončić su javno rekli da u NBA ligi igraju bolji košarkaši, ali da je u Evropi teže postizati poene, i Australijanac u dresu crno-bijelih se slaže sa tim.

"Mislim da je NBA igra mnogo više koncentrisana na izolacije, tu igraju bolji napadači koji postižu više poena. Vidjećete stalno igrače kako igraju u izolaciji i šutiraju preko igrača, a toga u Evropi nema toliko. Mislim da je ovdje igra fokusirana na akcije, na to da se nađe pravo rješenje", priča nam Eksum.

I na kraju njegova poruka za navijače u novoj sezoni je jasna – samo budite uz tim!

"Biće ovo sezona uspona i padova i mi želimo da sa nama budete i kada je dobro i kada je loše. Želimo da budete uz nas jer ćemo dati sve od sebe na svakom meču i postaraćemo se da, nadamo se, da budemo na vrhu na kraju sezone", završio je svoju priču za MONDO Dante Egzum.

Evroliga će početi u četvrtak uveče, dok će je Srbija dočekati u petak kada nastupaju Partizan i Crvena zvezda. Bez Alekse Avramovića u ekipi Dante Eksum i Jam Madar će biti "mozak" ovog tima Partizana, a prvi meč u eliti poslije devet godina čekanja crno-bijeli odigraće u Berlinu.

Već tu ćemo vidjeti kako će na najvišem nivou izgledati tim Željka Obradovića čija je prva zvijezda odrasla na savjetima ni manje ni više nego – Majkla Džordana!