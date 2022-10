Ljudi, pomozite mi da naučim srpski! Panter za MONDO otkrio šta mu je Željko rekao, pa poručio: "Nedostajalo nam je to"

Kevin Panter je u razgovoru za MONDO pričao o svojoj novoj ulozi, Partizanu, očekivanjima, Evroligi...

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Kevin Panter u ulozi kapitena predvodiće Partizan ove sezone. Dobio je traku i motiv više za dokazivanje. Bio je američki košarkaš lider ekipe i prošle sezone, za sve to je nagrađen. Željko Obradović je pričao o tome, objasnio je zašto je izabrao Pantera i Danila Anđušića za taj zadatak. O svemu tome i mnogim zanimljivim temama pričao je i Kevin za MONDO.

U prvom dijelu intervjua mogli ste da pročitate da bi igrao za reprezentaciju Srbije, pa smo za drugi dio ostavili i teme koje se tiču same igre. Partizana, sezone, očekivanja koje ima i od sebe i od tima. Uz to je pričao malo i na srpskom jeziku, priznao je da će morati da nauči bolje.

"Mnogo je dobar osjećaj biti kapiten Partizana. Velika je čast, srećan sam, ali se ništa ne mijenja ni na terenu ni van terena. Željko mi je rekao da budem lider i da ne menjam sebe, bez obzira na to što sam kapiten. Moram da vodim primjerom, radio sam to prošle godine. Nisam njihov otac, niti sam tu da im objašnjvam kako da se ponašaju ili tako nešto, biću glasan na terenu, vokalni vođa, da im pomognem da budu bolji i da zajedno pobjeđujemo", počeo je Panter razgovor za MONDO.

Na konstataciju da će sada možda morati da plati neki račun više, za ručak ili večeru, pošto ima novu ulogu, počeo je da se smije. "Znaju momci da mogu da računaju na mene i za to."

LJUDI, POMOZITE MI DA NAUČIM SRPSKI!

Pogledajte 00:43 Kevin Panter Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Tokom Partizanovog "medija deja" mnogi saigrači spominjali su i Pantera. Pitali smo tako i Lesora šta misli o njemu, na šta je rekao da je "dobar kapiten, ali mora da nauči srpski bolje". Cijeli razgovor sa francuskim centrom čitaćete u narednim danima, a taj dio smo iskoristili da pitamo i Kevina da li je Francuz rekao istinu.

"Da, u pravu je. Moram da naučim srpski bolje", izgovorio je Kevin. Zatim je zastao imao je molbu za one koji mogu da mu pomognu u tome. "Ko od hoće da mi pomogne da naučim srpski bolje, neka mi pošalje privatnu poruku na društvenim mrežama", sa osmijehom je rekao Panter.

Ipak, pokazao je i da zna ponešto i na srpskom jeziku. Na pitanje šta bi poručio navijačima Partizana izgovorio je "Ajdeeeeee".

POPRAVLJANJE ODBRANE I ISKUSTVO

Vidi opis Ljudi, pomozite mi da naučim srpski! Panter za MONDO otkrio šta mu je Željko rekao, pa poručio: "Nedostajalo nam je to" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 1 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 2 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 3 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 4 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 5 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 6 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 7 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 8 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 9 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 10 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 11 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 12 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 13 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 14 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 15 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 16 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 17 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 18 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 19 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 20 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 21 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 22 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 23 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 24 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 25 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 26 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 27 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 28 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 29 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 30 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 31 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 32 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 33 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 34 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 35 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 36 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 37 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 38 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 39 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 40 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 41 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 42 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 43 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 44 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 45 / 48 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 46 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 47 / 48 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 48 48 / 48 AD

Partizan je novu sezonu počeo pobjedom protiv Cibone u Zagrebu. Na tom meču rezultatski je bilo ubedljivo, mada su na početku viđeni problemi u defanzivi. Hrvatski tim iskoristio je to za rano vođstvo, ali su crno-bijeli uspjeli da se konsoliduju brzo, da pronađu ritam i riješe meč.

"Napredovali smo mnogo u odbrani, u tom meču smo mogli bolje da počnemo. Odbrana mora da napreduje, naravno i napad. Nismo mogli da ih zaustavimo u prvim minutima, uspjeli smo kasnije, zato je važno igrati dobro u odbranu."

Priznao je Kevin i sam da je ekipi prošle godine nedostajalo iskustvo u ključnim mečevima. Sada su to dobili dovođenjem Džejmsa Nanelija, Janisa Papapetrua, Danila Anđušića i Dantea Egzuma. "Da, definitivno nam je to falilo. Kada pogledate timove koji su osvojili titule, u Evrokupu Virtus, u Evroligi Efes, to je ključ za uspjeh. Falilo nam je to mnogo. Imamo mnogo talentovanih igrača, ali nam je nedostajalo nekoliko iskusnijih igrača".

"POLAKO SA FAJNAL-FOROM"

Vidi opis Ljudi, pomozite mi da naučim srpski! Panter za MONDO otkrio šta mu je Željko rekao, pa poručio: "Nedostajalo nam je to" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 1 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 2 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 3 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 4 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 5 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 6 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 7 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 8 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 9 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 10 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 11 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 12 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 13 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 14 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 15 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 16 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 17 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 18 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 19 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 20 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 21 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 22 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 23 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 24 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 25 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 26 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 27 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 28 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 29 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 30 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 31 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 32 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 33 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 34 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 35 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 36 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 37 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 38 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 39 / 43 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 40 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 41 / 43 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 43 42 / 43 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 43 / 43

Očekivanja navijača su velika. Kada su stigla pojačanja, ostali neki od nosilaca igre, odmah su počele priče o plasmanu među osam najboljih, pa čak i fajnal-foru. Poslije svih tih priča Kevin spušta euforiju. Ne želi da neko "prerano poleti."

"Polako sa tim. Idemo iz meča u meč. Bio sam u takvoj situaciji ranije u karijeri. Sezona je preduga. Moramo da se fokusiramo na ono što je pred nama. Očekivanja su velika, to znamo, ali do cilja ne može da se stigne ako se ide prebrzo. Mora postepeno."

Na kraju je pričao o dvojici novih saigrača. Papapetruu kog je Evroliga proglasila za lidera tima i Egzumu sa kojim će tim igrati bržu košarku. "Janis će definitivno biti jedan od naših lidera na terenu. Igrao sam protiv njega dok sam bio u Lavriju, a on u Olmpijakosu. Igrao je najviše mečeva u Evroligi od svih igrača i donosi iskustvo. Što se Dantea tiče, sa njim ćemo igrati brže u tranziciji. Volim ja to dosta, Ledej takođe, mnogi drugi saigrači, to je ono što želimo", zaključio je Panter.