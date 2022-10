U Zvezdi svaku utakmicu analizira 4 miliona ljudi! Ivanović tvrdi - Jedan saigrač je ključ uspjrha!

Nikola Ivanović pričao je o Crvenoj zvezdi, očekivanjima, navijačima...

Crvena zvezda igra derbi protiv Budućnosti večeras (18 časova) u dvorani "Aleksandar Nikolić", a jedan od igrača koji je bio u oba kluba je Nikola Ivanović. Prošle sezone sa crveno-bijelima osvojio je triplu krunu, a očekivanja navijača velika su i za ovu godinu. Zna dobro to i on, kao i saigrači. O svemu tome pričao je u intervjuu za klupski sajt, posebno se osvrnuo na promjene, kako na košarkaškom terenu u vidu saigrača, tako i u privatnom životu.

Prije svega analizirao je sve što se dogodilo prošle sezone i veliki uspjeh koji je ostvaren.

"Ključna stvar je da je tim napravio ogroman uspjeh i to je bilo u prvom planu i to se potenciralo tokom cijele sezone. Bilo je mnogo muke, povreda, svega. Poslije Kupa u Nišu smo krenuli da jurimo triplu krunu, napravljen je veliki uspjeh ekipe. Sa moje strane lično, nikad nisam zadovoljan, ali je bitnije da je uspjeh imala cijela ekipa. Bio sam pod većom tenzijom nego u nekim prethodnim godinama zbog performansa, malo je drugačije u Zvezdi, sve oči uprte su u tebe, analizira se svaka utakmica od strane četiri miliona ljudi, nosi to sa sobom određenu težinu. Zadovoljan sam kako je sve ispalo na kraju. Najuspješnija za mene u karijeri", rekao je Ivanović.

Ove godine dosta promjena je viđeno, došlo je dosta novih igrača, promijenio se i trener, stigao je Vladimir Jovanović.

"Specifičnije je kada se promijeni trener, nekoliko igrača, pripreme i početne utakmice koje nisu mjerilo forme niti prave slike tima, u svemu tome treba da se ulaže dodatni napor da bi što prije stigli do željenog cilja, da se stvori timska hemija, da se naviknemo jedni na druge. Nove ličnosti u novim životima i treba se navići i sa te i sa igračke strane."

Nije to jedina promjena za njega, pošto je postao otac.

"Nisam ni prvi niti posljednji koji je u ovakvoj ulozi, postoji momenata kada je teško, imamo dosta slobodnog vremena kada smo u Beogradu. Provodim ga sa sinom, prvo ljeto sa bebom, ne mogu ga ni nazvati ljetom. Dosta je specifičnija situacija, Bogu hvala velika radost za mene, teže mi pada odvajanje i putovanja, let avionom, svaki put kad uzletimo, imam neke misli koje nisu dobre, samo kažem kako se perspektiva života promijenila."

Uvjeren je da će stvari doći na svoje vremenom i da će u stvaranju timske hemije pomoći iskusniji igrači, kao i navijači.

"Marković se najviše čuje, on će na kraju da spoji cijelu ekipu. Domaći, iskusniji igrači, su ti koji treba da povežu stvari. Tu mislim na Lazića, Pefija, Luku, Dobrić je tu dugo takođe. Domaći igrači povezuju stvari. Što se publike tiče, ogromna je razlika kada je dvorana puna. Dešavalo mi se prošle sezone da se ne osjećam dobro, da sam umoran, psihički nespreman za meč, a onda uđem u halu i kao neki 'klik', nešto da se desi."

Za kraj je pričao o očekivanjima za novu sezonu. "Biće teška sezona, Evroliga je prejaka i bez Rusa, sa svim igračima koji su došli. ABA liga je napravila taj skok na top10 liga u Evropi. Timovi u regionu su jaki, Partizan ima najbolji tim u prethodnih desetak godina. Biće dosta frke, svega. Bitno je da se držimo zajedno, dajemo sve od sebe i nadam se da će Bog dati plod našeg rada", zaključio je Ivanović.

