Haos na meču Zvezda - Budućnost! Navijači dobili posljednje upozorenje, zbog skandiranja prijeti pražnjenje hale (VIDEO)

Havarija na utakmici Crvene zvezde i Budućnosti.

Izvor: MN PRESS

Haos na utakmici Crvene zvezde i Budućnosti, navijači su vrijeđali sudiju Damira Javora pred kraj prvog poluvremena, pa su arbitri zaprijetili da će zbog toga da isprazne halu "Aleksandar Nikolić" u abaligaškom derbiju.

Zvanični spiker i kapiten Branko Lazić zamolili su publiku da prekine sa skandiranjem i da omoguće da se meč nastavi, što su ubrzo i učinili. Ubrzo je saopšteno i da je ovo "posljednje upozorenje" i da će ukoliko se to opet desi doći do pražnjenja dvorane, kao što je bio slučaj i prošle sezone u finalnoj seriji protiv Partizana.

U momentima kada je došlo do incidenta srpski tim imao je prednost. Krenulo je glasno skandiranje, pa je slovenački sudija Sašo Pukl prišao zapisničkom stolu i tražio da se strasti smire. Dok se sve to događalo on je u jednom momentu uzeo svoju trenerku, pa se stekao utisak da bi mogli da odu u svlačionicu. To se nije desilo, došlo je do upozorenja, kapiten Lazić je uzeo mikrofon i uspio je da smiri publiku i omogući da se prvi dio susreta završi (43:35).

Delije vređaju sudiju Javora

Nije se tu sve završilo. Dok su sudije kretale ka svlačionici došlo je do verbalnog duela sa njima i pojedincima na tribinama. Ovo nije prvi put da su pristalice crveno-bijelih protiv sudije Javora. Već nekoliko godina Zvezda protestuje zbog suđenja ovog arbitra, tako je u jednom momentu bilo i saopštenje kluba i zahtjev da sudija Javor ne sudi mečeve crveno-bijelih, što se na kraju nije dogodilo.

Ovako se kapiten Lazić obratio navijačima.

Branko Lazić smiruje situaciju

Pogledajte i kako je došlo do sukoba između jednog od navijača i sudija: