Dobro nam ide ovako, možda budemo igrali sa tri centra! Zvezda dobila Budućnost, Jovanović pričao o Adamsu i plejevima!

Trener Crvene zvezde Vladimir Jovanović bio je zadovoljan poslije pobjede nad ekipom Budućnosti, a prokomentarisao je stil igre svog tima i stanje sa povredama.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda mts

Crvena zvezda je u derbiju kola ABA lige savladala Budućnost, a trener domaće tima Vladimir Jovanović je pohvalio svoju ekipu poslije pobjede u meču u kojem je nedostajalo nekoliko jako bitnih košarkaša crveno-bijelih. Sada je na redu priprema za prvu domaću utakmicu u Evroligu, duel sa Panatinaikosom.

"Zaista prvo bih se zahvalio i čestirao igračima na velikom požrtvovanju jer smo mi u rotaciji bili bez tri jako važna igrača na pozicijama jedan i dva. To se osjetilo i kroz igru i kroz neku nesigurnost i kroz pad, ali i pored toga smo pokazali karakter kada su oni napravili tu seriju u drugom dijelu i preokrenuli. Tada smo mi odigrali najbolju odbranu, bili najagresivniji i zasluženo pobijedili. Ostaje nam ovo malo vremena da se oporavimo i da probamo da budemo još bolji na sljedećoj utakmici. Da ne zaboravim zahvalio bih se publici na velikoj energiji i podršci, posebno u posljednjoj četvrtini. Pozivam ih da dođu u četvrtak da zajedno napravimo sjajnu atmosferu", naglasio je Jovanović poslije meča.

Dobio je novi strateg crveno-bijelih pitanje da li smatra da u nekim dijelovima utakmica postoji problem sa organizacijom igre crveno-bijelih.

"Ja sam rekao u uvodnom dijelu kakve mi probleme imamo. To što šutiramo, moramo da šutnemo da bismo dali koš neki. Sve su to akcije, ali da ne ulazimo u dublju neku analizu, imali smo sigurno neke probleme, ali mi smo u prvom poluvremenu dali 43 poena uz veiiki broj asistencija. U drugom poluvremenu smo pokazali veliku energiju, mada smo pali, ali pogledajte kakva se odbrana odigrala posljednjih pet minuta", naglasio je on, a onda se osvrnuo na debi Miroslava Raduljice u crveno-bijelom dresu:

"Mi smo smatrali da imamo prednost na Miroslava u nekim segmentima, on ih je praktično sam uveo u bonus, dao je poene sa penala i uradio ono što se od njega tražilo."

Džejlen Adams je bio prilično neubjedljiv, sa samo dva postignuta poena, ali sačekaće ga stručni štab.

"Ja sam to nebrojeno puta rekao, ja sam to vidio, svi vide da mu treba neko vrijeme da se adaptira da klikne i da pružu sve što može, Kada će to biti? Ne znam, ali nadam se uskoro. Sigurno da ima kvalitet i da će da ga pokaže", naglasio je on.

Upitan je i za zdravstveno stanje Nedovića i Markovića.

"Ima, kako nema pomaka, bilo bi problem da nema, ide na bolje sve i očekujemo ga uskoro. U ovom trenutku ne mogu da kažem ništa precizno ipak."

Crvena zvezda je na obje utakmice od početka ove sezone igrala sa dvije "petice" u petorci veći dio meča, a to bi mogao da bude slučaj i u nastavku sezone.

"To je bila odluka za ovu utakmicu i prvu u Evroligi, mislim da je to dobro funkcionisalo., Imamo igrače koji mogu da odigraju dobro na obje pozicije i u odbrani i u napadu. Naravno, ako bude potrebe za smol bolom to ćemo i da uradimo u nekim utakmicama", završio je Jovanović.