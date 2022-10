Zvezda dovodi pojačanje iz NBA? Javio se i Jovanović: "Postoji jedna novost, znaćemo sve na dan utakmice"

Trener Zvezde Vladimir Jovanović pričao je o meču sa Panatinaikosom, ali i potencijalnom pojačanju.

Crvena zvezda dočekuje Panatinaikos u Evroligi, a uoči te utakmice trener Vladimir Jovanović pričao je i o potencijalnom dolasku Luke Vildoze (27). Spekulacije o pojačanju pojavile su se iz Španije i tamošnji mediji tvrde da argentinski košarkaš neće nastaviti karijeru u NBA ligi i da su se javili evroligaški klubovi, među kojima su Zvezda i Makabi Tel Aviv. Zbog toga je jedno od pitanja prilikom razgovora sa medijima za šefa struke crveno-bijelih bilo u vezi toga.

Novi trener beogradskog tima nije želio da pridaje tome preveliki značaj.

"Znate kako, svašta se piše. Kada bih svaki put nešto demantovao ili komentarisao, gubio bih energiju. Spremamo se za važnu utakmicu, ne bih o navodima", rekao je Jovanović i tako stavio tačku na navode koji su se pojavili sa Pirineja.

Razlog za ovakva nagađanja su nešto slabije partije američkog pleja Džejlena Adamsa na startu sezone.

Otkrio je i jednu dobru vijest, neko od trojice povrijeđenih igrača biće na terenu u "Pioniru" u četvrtak. Ognjen Dobrić, Nemanja Nedović ili Stefan Marković. Najviše šanse daju se Ognjenu.

"Sve najviše interesuje da li ćemo imati još nekog igrača više na meču, znaćemo to u četvrtak, mislim da će jedan od njih trojice biti u mogućnosti da nam pomogne, to je novo. Spremamo se maksimalno koliko smo imali vremena za oporavak i sastanak za trening. Znamo njihov tim, šta igraju, skup odličnih igrača. Imaju probleme sa povredama, ali je to tim koji je napravljen za dobre rezultate. Imaju dva poraza i to može da bude i nešto što može da im da dodatnu motivaciju da prekinu loš niz. Daćemo sve od sebe da odigramo dobar meč, sa velikom energijom i da pružimo maksimum."

Na drugoj klupi sjediće Dejan Radonjić, najtrofejniji trener u istoriji Zvezde. Ovog puta imaće zadatak da pobijedi svoj nekadašnji klub. Zbog toga je Jovanović pozvao navijače da budu na tribinama i da pruže dodatnu podršku timu.

"Radonjić poznaje većinu igrača, sistem, poznaje i mene. I mi poznajemo njega, tako da tu nema puno skrivalica. On je najtrofejniji trener u klubu i biće zadovoljstvo igrati protiv njega."

Za kraj su ga mediji pitali i o velikom broju igrača u reketu koje ima na raspolaganju. Upravo su oni napravili prevagu nedavno u regionalnom derbiju protiv Budućnosti. Tada je debitovao i nekadašnji reprezentativac Miroslav Raduljica koji je posljednji stigao u klub.

"U ovom ritmu, tek je početak, ali ide naporan ritam, biće povreda, biće stvari taktičke prirode gdje treba da se igra sa drugačijim tipom igrača. Popunjeni smo pod košem. Koristili smo Miroslava onako kako smo mislili da treba, tako ćemo nastaviti i ubuduće. Ide nova utakmica i novi izbor i taktika", zaključio je Vladimir Jovanović.