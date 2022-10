Najčudniji fetiš NBA lige: Dvajt Hauard vodi ljubav u kostimu Supermena

Poznati košarkaš Dvajt Hauard otkrio je da se više od jednom desilo da obuče kostim.

Izvor: Profimedia/AFP PHOTO/TIMOTHY A. CLARY

Legendarni NBA košarkaš Dvajt Hauard (36) gostovao je u jednom američkom podkastu i tom prilikom otkrio do sada nepoznate detalje iz svog ljubavnog života. Čovjek koji je oduševio svijet na takmičenju u zakucavanju tokom Ol-star vikenda 2008. godine jer je u kostimu Supermena osvojio takmičenje, očigledno baš voli da se maskira u tog super-heroja.

Tokom emisije je centar sa sjajnom NBA karijerom otkrio da mu se nekoliko puta u životu dogodilo da ima se*sualne odnose u kostimu Supermena, koji mu je na neki način obilježio karijeru!

Džejk Pol i njegova devojka Džulija Rouz ispitivali su Dvajta tokom gostovanja da li je ikada pomislio na to, a Hauard je i pored misterioznosti otkrio da se to desilo više od jednom. Posebno je Džulija bila zainteresovana za ovu temu, pa je tako dva puta postavljala pitanje čuvenom NBA igraču, koji je oba puta potvrdno klimnuo glavom. "Da li si nekada imao se*s u kostimu Supermena?", bilo je prvo pitanje Džulije Rouz, a zatim je glasno uzviknula "Uradio je to!". Uslijedilo je njeno pitanje da li se to dogodilo više od jednom i novo klimanje glavom NBA šampiona iz 2020. godine.

Hauard je još davne 2004. godine izabran kao prvi pik na draftu. Njega je uzeo Orlando, a u redovima tog tima proveo je narednih osam sezona. Kasnije je nosio dres Los Anđeles Lejkersa, Atlante, Hjustona, Vašintgona, Lejkersa, Filadelfije i još jednom Lejkersa. Za narednu sezonu nema potpisan ugovor, pa razmišlja i o završetku karijere.