Partizan je osam godina čekao ovaj meč! Sve je spremno - Evroliga opet pred Grobarima!

Trofejni trener vratio se u klub kako bi mu pomogao da stigne do elite, a sada će voditi prvi meč pred Partizanovom publikom nakon osam godine pauze u Evroligi.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Čekanju je došao kraj - navijači Partizana poslije više od osam godina ponovo gledaju svoj tim u Evroligi. Nakon uvodna dva poraza na gostovanjima u Njemačkoj i Španiji vreme je za ono pravo, prvu utakmicu pred svojim navijačima! Predugo čekani meč u elitnom evropskom takmičenju Partizanu dovodi u goste Olimpiju iz Milana, a u hali vraća na hiljade navijača kojima su crno-bijele boje bliske srcu.

Meč u Beogradskoj areni igra se od 20:45, a italijanski predstavnik koji sa klupe vodi Etore Mesina dolazi u Beograd sa skorom 1-1 nakon prve dvije runde. To im malo skida pritisak sa leđa pred jedno od najvatrenijih evropskih gostovanja, ali je jasno da košarkašima italijanskog tima neće biti nimalo prijatno kada izađu na parket koji se uželio najbolje evropske košarke.

Pred prvi meč u Beogradu u novoj sezoni Evrolige govorio je i Željko Obradović, koji je sjvestan šta čeka njegovu ekipu.Partizan je posljednji meč u Evroligi pred Grobarima odigrao u proljeće 2014. godine, prije osam i po godina! Pogledajte detalje sa tog susreta:

"Zadovoljni smo i srećni da konačno igramo u Evroligi pred našim navijačima. Nadamo se da će doći u velikom broju da podrže ekipu i da će ekipa to prepoznati i reagovati na najbolji način a to je da proba da pruži svoj maksimum protiv tima koji je projektovan i ima ambiciju da ide na Fajnal for. Imaju izvanredan roster, izvanrednog trenera, mnogo kvalitetnih igrača i to ne samo pojedinačno već i kao ekipa djeluju zaista izvanredno. Veliki je izazov ispred nas i moraćemo da mnogo toga uložimo a prije svega vjerujemo u sebe da odigramo najbolju moguću utakmicu", rekao je Obradović na samom početku obraćanja!

Svjestan je Željko Obradović da trenutak nije idealan...

"Mislim da svi timovi na početku sezone imaju problema i ne igraju najbolje što mogu. Oni imaju vrhunske igrače, sve imaju. Želja, moral, borbenost, to je recept za uspjeh. Naneli nije igrao jer je iskrenuo zglob, možda je čak bio u stanju da igra, ali nismo htjeli da rizikujemo. Ima nekih trenutaka kad moramo bolje da branimo koš. Problem nam je koncentracija, korišćenje faulova kad nismo u bonusu i poštovanje nekih zahtjeva koje smo postavili. Ako želimo da napredujemo kao tim, to treba da ispravimo", dodao je trofejni trener.

Partizan je pred novu sezonu Evrolige prodao preko 11.000 sezonskih karata, a očekuje se da Beogradska arena bude ispunjena do posljednjeg mjesta kada crno-bijeli zaigraju protiv Olimpije. Pošto je ovo povratak na veliku scenu, da li bi to mogao da bude i pritisak za ekipu ili samo podstrek da se stigne do trijumfa nakon uvodna dva poraza?

"Ako budemo igrali dobro, svi će da kažu da je publika pozitivno uticala. Ako budemo igrali loše, svi će da kažu da je negativno uticala. Odgovor se uvijek zna poslije utakmice. Ja ću probati da ih rasteretim i da kažem da su ljudi tu zbog nas, da su došli da nam pomognu. Treba to da shvate, da je jedini pritisak da daju sve od sebe. Nije pritisak ni 0-2, odigrali smo pet utakmica i imamo još 55. Koliko je to u procentima? 0-2 ovamo ili 3-0 ovamo, kakva je razlika. Igramo svaka dva ili tri dana, nemamo vremena da razmišljamo šta je bilo, samo unaprijed", zaključio je Obradović.

Ovako je izgledao jedan od treninga Partizana u novoj sezoni, onaj na kojem je u sklopu Evrolige predstavljen novi tim: