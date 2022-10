Drama pred meč sa Partizanom, pa koš sezone: Amerikanac za dve sekunde napravio čudo i dobio meč Olimpiji! (VIDEO)

Olimpija iz Milana dolazi u Beograd poslije nevjerovatnog meča u domaćoj ligi.

Partizan se poslije devet godina vratio u Evroligu, a morali su navijači da čekaju čak treće kolo da bi vidjeli svoje ljubimce uživo na djelu u evropskoj eliti. Od 20:30 će crno-bijeli dočekati Olimpiju iz Milana, tim koji dolazi nakon jako teškog meča u domaćem prvenstvu.

Savladali su Brindisi 83:82, a iako je Kevin Pengos dao 21 poen, nije on bio heroj pobjede. Trijumf je donio američki plejmejker Devon Hol nevjerovatnim pogotkom uz zvuk sirene.

Vodio je Brindisi 82:80, a Devon Hol je na dvije sekunde do kraja uzeo loptu da izvede aut. Dodao je do Johanesa Vojtmana, on mu je vratio loptu i onda je uslijedio šut sa bar devet metara i pogodak! Pogledajte ovaj šut:

Na ovom meču je odmarao nekadašnji bek Crvene zvezde i ljubimac "delija" Bili Beron koji je, kao i trener Etore Mesina prije njega, prije svega istakao Kevina Pantera kao najveću pretnju u redovima crno-bijelih.

"Partizan uvijek igra veoma jaku košarku. Kada god sam igrao protiv njih igrao sam protiv agresivnog tima od prvog do posljednjeg minuta. Trenutno Kevin Panter igra jako dobro i veoma je bitno da obratimo posebnu pažnju na njega, ali ne samo na njega", rekao je Beron pred meč.

