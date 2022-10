MONDO podkast - najava NBA lige! Edin i Miloš vas u Šestoj ličnoj vode na Zapad!

U drugom dijelu najave NBA sezone, Miloš i Edin u podkastu "Šesta lična" analiziraju i zapadnu konferenciju i domete Nikole Jokića.

Poslušali ste Šestu ličnu o istoku? Zadovoljni? Odlično, jer evo upravo stiže i zapad...a na zapadu, bogami, mnogo više drame nego na istoku!

Kad kažemo drame – mislimo bukvalno na dramu. U ovom popularnom žanru prednjače prije svih Finiks i Golden Stejt, koji su, isto kao i Boston, donedavno slovili za velike favorite. Međutim, sudbina se grubo poigrala sa oboje. U Finiksu je na „naplatu“ stigla priča od prije skoro godinu dana, kada je vlasnik Robert Sarver okrivljen za...pa...svašta. Sarver je sada pod suspenzijom i gleda da proda klub, a Sansi baš i ne izgledaju najzdravije otkako se sve to rasplelo. Što se Voriorsa tiče, tamo smo prije neki dan vidjeli jednu malu rekonstrukciju vilice Džordana Pula u režiji Drejmonda Grina. Ratne sjekire su trenutno zakopane – akcenat je na trenutno...

Sve to, elem, iz potaje gledaju Klipersi i Denver. Klipersi se nadaju da će ovo biti ta sezona u kojoj će Pol Džordž i Kavaj Lenard sklopiti makar po 65 utakmica svaki, a još kada se na to nadoveže oporavljeni Džon Vol, „Jedrenjaci“ možda konačno zaplove i do finala. Denver, sa druge strane, se isto uzda u rekonvalescente – u njihovom slučaju, Džamala Mareja i Majkla Portera Džuniora. Nagetsi su bili atipično aktivni u prelaznom roku, pa navijači jedva čekaju da vide Nikolu u društvu novih-starih saigrača. Ne smijemo zaboraviti ni odlični Memfis, koji je prošle sezone iskočio.

„Donji dom gornjeg doma“ čine poznata lica. Luka Dončić ima novu drugu violinu, Krisa Vuda, i pitanje je hoće li mu to biti dovoljno za nešto više. Minesota je „staroškolski“ uparila visoke, taj projekat može i tamo i ovamo...Nju Orleans je dočekao Zajona, koji bi morao da im da taj neki ekstra kvalitet neophodan za jači boravak u plej-ofu. A Lejkersi? Kako je krenulo iz pripremnog perioda, tamo će biti drame, ali bogami i komedije, jer Rasel Vestbruk je izgleda riješio da otvoreno sabotira tim. Trejdovali bi ga oni, nego ne znaju kome...

Posljednja plej-in karta videće borbu između Portlanda i Sakramenta. Kingsi su naravno motivisani da prekinu najdužu sušu u istoriji američkog profesionalnog sporta, i u tome bi trebalo da im pomognu novi trener Majk Braun, kao i talentovani novajlija Kigan Marej. Portland, naravno, ima svoj jubilarni 50. mini-projekat oko Dejmijana Lilarda, koji može i ne mora da urodi plodom.

I za kraj, izuzetno zabavan podrum ove sezone. U Juti se neće znati ko pije a ko plaća, ali će biti jako, jako, jako zabavno za gledati. Slično je i Hjustonu, na Oklahomu smo već navikli, i možda je jedina realno tužna priča San Antonio koji nit ima neke zabavne igrače, nit ima kvalitet...morala je i ta priča jednom da se završi. Mada, možda taj kraj rodi neki novi početak – tako je bilo i pred Dankanov dolazak, uostalom.

Sa ove dve najave, imaćete dosta do daljega. A pod do daljega mislimo do...pa...sledeće nedelje! Vidimo se!