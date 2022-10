Priđem Lebronu i kažem - 'Ajde mali po kafu i krofne! Hit priča NBA Hrvata - Svi su mi rekli: Budalo, trejdovaće te!

Bruno Šundov nije u NBA ostavio dubok trag, ali mu je barem Lebron donio kafu, krofne i novine!

Izvor: Youtube/screenshot/Podcast Inkubator

Saša Pavlović je dugo igrao sa Lebronom Džejmsom u Klivlendu, ali nije jedini igrač sa ovih prostora koji je imao priliku da zaigra sa "Kraljem". Hrvatski centar Bruno Šundov zadesio se u Klivlendu baš u vrijeme kada je Džejms stigao u NBA ligu.

Ovaj 221 centimetar visoki Splićanin izabran je kao 35. pik na draftu 1998. godine, a poslije Dalasa, Indijane i Bostona upravo u Klivlendu je dočekao sezonu 2003/04. Nije puno Šundov igrao, ali je na naslovne strane stigao kada je poslao prvog pika sa drafta 2003. godine po krofne, kafu i novine!

"To je anegdota jedna koja je ispala na naslovne strane, po meni pomalo glupo, ali 'ajde. Svi smo to prošli, to su neke sitnice kojim veterani prema mladim igračima hoće da stvore respekt da se poštuju stariji igrači. To traje mjesec dana, to je zanemarivo", počeo je svoju priču u "Podkast inkubatoru" Šundov.

On ističe da je odmah postojalo strahopoštovaje starijih igrača prema tada mladom 18-godišnjem Lebronu.

"Dođe Lebron i svi gledaju i kažu "U, Lebron, 100.000.000 dolara ugovor", a ono dijete od 18 godina. Niko neće da priča sa njim!"

Šundovu je palo na pamet da se našali sa novom zveijzdom tima, a kada su to vidjeli ostali igrači nisu mogli da vjeruju. Čak su mu predviđali i brzi trejd!

"Ja priđem, kažem: 'Ajde dragi sutra veliku kafu sa toplim mlijekom i paket krofnica nam donesi.' Ja sam mislio oduvaće me... Sjedimo ja i Ilgauskas, kaže mi on 'Koja si ti budala, trejdovaće nas obojicu!' Kaže Lebron: 'Može, može donijeću, koju ćeš kafu, donijeću ja i novine!'", ispričao je Šundov koji je sljedećeg dana imao šta da vidi u svlačionici:

"Ja u svlačionicu sjednem, krofne, kafa, novine, Lebron maše rukom i kaže donio sam ti! Kažem mu ja malo je kafa vruća mogao si malo da duneš i to je jedna sasvim normalna anegdota iz svlačionice", rekao je uz smeh Šundov.

Njegove uspomene na Lebrona ostale su najbolje moguće - kao dijete od 18 godina dobio je ključeve tima i sa tim se jako dobro nosio, a i van terena je bio jako korektan.

"To je bila moja predzadnja sezona u Klivlendu i odmah se vidjelo, na prvom treningu. On je doslovno dobio da je to njegov klub. Ti si superstar! Nije tu bilo neke taktike, vrlo je malo tu bilo uklapanja, nego je on imao sve ovlasti od prvog dana, što je po meni malo suludo. On je htio da nauči nešto, ipak je bio dijete od 18 godina. Postigao je šta je postigao, to se vidjelo od prvog dana, ali opet ne možeš odmah da mu daš totalnu slobodu. Bio sam dio te svlačionice i osnovno je bilo da se zabavi on, nikakve filozofije. S vremenom je napravio šta je napravio, vrhunski igrač, super osoba veliki radnik tako da je to primjer superstara kako to treba da izgleda", zaključio je Šundov.