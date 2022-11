U Partizanu igrao Evroligu, a ne razlikuje boje! Šok priča bivšeg srpskog košarkaša - "Neke nijanse pojma nemam" (VIDEO)

Nekadašnje plejmejker Vule Avdalović ima problem sa razlikovanjem boja, a to je problem i drugim članovima njegove porodice.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji srpski košarkaš Vule Avdalović bio je gost u "Jao Mile" podkastu, a pred mikrofonom bivšeg kolege Mileta Ilića otkrio je jednu nevjerovatnu priču. Iako je uspio da napravi odličnu karijeru na košarkaškim parketima, Avdalović ne razlikuje boje! Zapravo, on i njegov brat su daltonisti i uopšte ne razlikuju nijanse koje su previše slične.

Tako bivšem igraču Partizana muke zadaju crvena i žuta na semaforu, a vjerovatno je ogromnih problema i sa dresovima saigrača i njihovih protivnika dok je kao plejmejker komandovao igrom svojih ekipa. Svojevremeno je sa crno-bijelima igrao čak i u Evroligi, pa se može reći da je ovaj problem prebrodio na najbolji mogući način!

"Da, da, mi smo daltonisti po maminoj strani, nešto na dedu. Obojica smo daltonisti, ja cijeli život. Mislim od vrtića, sjećam se da nemam pojma koja je koja boja. Pa onda pitam ove ljude 'je l ovo zelena?' i znaš... I ono svi me gledaju kao ludaka. Ali realno nije problem toliki", ispričao je Vule Avdalović.

U priču se uključio i domaćin podkasta Mile Ilić, koji je od ranije znao za ovaj detalj. "Vidi, ti to kada si izvalio u tom momentu, ja nisam imao pojma, čovječe. Kad si izvalio to, plakali smo pet narednih dana na tu foru. Kad si to rekao, bila je scena nevjerovatna. Pa si nas ubjeđivao da je živa ograda narandžasta, pitali smo se za semafor...", rekao je Mile.

"Semafor znam po redoslijedu, crveno-žuto-zeleno. Meni je to jako slično. Crveno i žuto posebno, ovo zeleno je nekako svijetlije pa se vidi, bljesne. Ali te nijanse neke, kad je nešto između nemam pojma", zaključio je Avdalović.

Podsjećamo, Avdalović je od 1998. do 2005. godine bio košarkaš Partizana, a kasnije je inostranu karijeru gradio u Španiji, Francuskoj, Ukrajini i Njemačkoj. sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je zlatnu medalju na Univerzijadi u Pekingu 2001. godine. Nakon igračke karijere posvetio se trenerskom poslu kao član stručnog štaba u Partizanu i Megi, a sada je prvi trener OKK Beograda.

(MONDO)