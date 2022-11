Amerikanci dovode NBA zvijezdu: Žele olimpijsko zlato!

Nije tim Srbije uspio da osvoji Olimpijsko zlato u Tokiju, zato ga želi u Parizu, ali će ovoga puta Amerikanci imati namjeru da se "pobiju" za medalju.

Izvor: Profimedia

Na Olimpijskim igrama u Tokiju održan je prvi turnir u 3x3 basketu na OI, a na kraju je zlato otišlo selekciji Letonije, Rusija je bila druga, a Srbija treća. Među osam timova koji su na premijernom olimpijskom turniru u basketu probali da uzmu medalju ipak nije bilo najveće košarkaške sile!

Sjedinjene Američke Države nikako ne uspijevaju da sastave kvalitetan tim koji bi mogao da se mjeri sa basketaškim silama poput Srbije! I dok ekipa Srbije i poslije povlačenje Dušana Domovića Buluta uzima zlata na najvećim takmičenjima Amerikanci nikako da uđu u samu elitu.

Predvođeni bivšim NBA igračem Robijem Humelom uspjeli su da uzmu dvije medalje na Svjetskom kupu, ali sada su riješili da dovedu ogromno pojačanje! Nekadašnji najbolji strijelac koledž košarke, deseti pik na NBA draftu 2011. godine i dugogodišnji NBA igrač Džimer Fredet se pridružio nacionalnom timu!

"Šansa da igram na Olimpijskim igrama bi bila nešto što bi bilo ostvarenje sna za mene", rekao je 33-godišnji Fredet.

Do Pariza i Olimpijskih igara ostalo je još mnogo vremena, ali selektor Amerike Fran Frašila je istakao da Fredet, koga smo gledali i u Evroligi u dresu Panatinaikosa, igra sjajno i da bi mogao da odvede njegovu ekipu do medalje!

"Ako ste ga vidjeli kada je igrao sa nama, ne biste mogli da shvatite da je to nešto novo za njega. Jednostavno ima urođen osjećaj za igru, a uz to je to i dalje Džimer, jako je zabavno gledati ga", rekao je Fran Frašila.