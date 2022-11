Partizan dovodi centra koji je razbio Srbiju: Mučio "orlove", sad dolazi da zakrpi rupe u Željkovom timu!

Vladimir Brodzijanski je pred transferom karijere!

Poslije serije povreda koje su ekstremno skratile rotaciju Željka Obradovića Partizan je izašao na tržište i prema saznanjima "Mocart sporta" želi u svojim redovima da vidi Vladimira Brodzijanskog.

Balša Koprivica neće biti u timu dva do tri mjeseca, Alen Smailagić se polako vraća u trenažni proces, ali i on je daleko od prave forme i potpune spreme, tako da je na centarskim pozicijama Obradović ostao samo sa Lesorom, Ledejom i Vukčevićem. Zbog toga su počeli pregovori sa 28-godišnjim Slovakom koji je do sada bio član turskog Bahčešehira.

Turski klub za koji nastupaju bivši košarkaši Crvene zvezde Lengston Hol i Jaka Blažič je nedavno doveo Džejmsa Gista i zbog toga Brodzijanski ima zeleno svjetlo da pronađe novu sredinu.

Pregovori sa 211 centimetara visokim Slovakom koji nastupa na pozicijama centra i krilnog centra su u završnoj fazi, a Brodzijanskom najavljeni dolazak u partizan ne bi bio prvi dolazak u Srbiju. On je u toku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sa selekcijom Slovačke igrao u "Pioniru" protiv Srbije kada je bio ubjedljivo najbolji akter na meču sa 23 poena.

Nakon studija u Americi slovački centar je potpisao za Obradoiro gdje je igrao dvije sezone, potom je dvije godine bio u Huventudu, pre dolaska u Bahčešehir. U slučaju da potpiše za Partizan biće mu to prvi evroligaški angažman u karijeri.

