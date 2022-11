Evo šta je Srbiji potrebno da ode na Svjetsko prvenstvo: Sljedeći meč je ključan - pobjeda je zlata vrijedna, a poraz...

Srbija je pobijedila i napravila jedan korak ka Svjetskom prvenstvu, a uz to su im se poklopili i ostali rezultati, Ipak, još ništa nije gotovo!

Srbija se mučila, ali je na kraju savladala Veliku Britaniju 74:68 (21:20, 17:14, 19;:17, 17:17) i tako konačno došla do mjesta koje vodi na Mundobasket! Naravno, srpski tim samo trenutno drži tu poziciju, pošto još ima da odigra tri meča do kraja kvalifikacija.

Ostali mečevi su im išli naruku, pa su tako Letonci savladali Grčku 80:60 na gostovanju i time prvi obezbijedili odlazak na Svjetsko prvenstvo. Nakon što su oni pobijedili tim Dimitrisa Itudisa, a Turska je savladala Belgiju ubjedljivo 85:62, baltička selekcija je osigurala odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Ovi rezultati znače da je situacija u grupi takva da Letonija kao prva ima skor od šest pobjeda i jednog poraza. Potom slijede Srbija i Grčka sa po četiri pobjede i dva poraza, četvrto mjesto dijele Turska i Belgija sa po tri pobjede i četiri poraza, a Britanci su posljednji sa šest poraza i samo jednim trijumfom. Ali šta to znači?

ŠTA SLIJEDI?

Srpski tim do kraja ima da odigra meč sa Turskom 14. novembra, a potom u posljednjem "prozoru" kvalifikacija u februaru sljedeće godine slijede dueli sa Grčkom u gostima i meč sa Velikom Britanijom na domaćem terenu kojim će završiti kvalifikacije.

U narednom kolu Grci igraju sa Belgijom u gostima, a Letonci i Britanci će odigrati meč bez apsolutno bilo kakvog rezultatskog značaja,

ŠTA SRBIJI TREBA?

Pobjeda protiv Turske, jednostavno je! Ukoliko srpski tim savlada ekipu Ergina Atamana to bi značilo da ima dvije pobjede više od Turske, na još dva meča do kraja grupne faze. Uz bolji međusobni skor, to bi značilo da srpski tim ne mora da brine o Turcima i da je ostalo samo da još "pobjegne" Grcima ili Belgijancima.

U slučaju pobjede Grčke nad Belgijom, i Belgijanci bi bili na dvije pobjede od "orlova", a s obzirom da ih čeka duel sa Britanijom na domaćem terenu, u kome smo ogromni favoriti, u tom slučaju Srbija bi možda već u ponedjeljak mogla da slavi!

Poraz od Turske bi sve zakomplikovao, ali ako bi se desio olakšavajuća okolnost bi bila ako bi poraz bio manji od sedam razlike. Tada bi Srbi imali bolji međusobni skor od Turske, pa bi i dalje sve bilo u njihovim rukama, sa pobjedama nad Grčkom i Velikom Britanijom srpski tim bi skoro sigurno otišao na Svjetsko prvenstvo.

Naredni meč Srbija igra u ponedjeljak od 20 časova u "Pioniru", a velika podrška navijača je neophodna - jer bi ovaj meč mogao da ih odvede na Mundobasket!