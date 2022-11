Srbija se namučila protiv Velike Britanije, selektor Pešić zadovoljan: Bravo!

Svetislav Pešić bio je zadovoljan poslije pobjede Srbije u Velikoj Britaniji.

Izvor: Printscreen/YouTube/FIBA

Srbija je pobijedila Veliku Britaniju u Njukaslu (74:68) i napravila važan korak ka plasmanu na Mundobasket. Ništa još nije gotovo, slijedi veoma važan meč sa Turskom u Beogradu (ponedjeljak u 20 časova), a prije svega toga je Svetislav Pešić dao svoju analizu utakmice, a kratku izjavu o svemu dao je i Luka Mitrović na konferenciji za medije po završetku susreta.

Poslije početne izjave selektor je pogledao u papir sa statistikom, vidio brojke, pa na srpskom izgovorio i riječ "Bravo", a bio je zadovoljan zbog stvari koje je vidio na parketu.

"Znali smo šta možemo da očekujemo od ove utakmice i da igramo protiv veoma motivisanog tima koji je zaista tim u pravom smislu te riječi. Dugo vremena igraju zajedno. Mi smo dva-tri dana zajedno trenirali sa praktično novom ekipom. Srećan sam ne samo zbog pobjede iako je to naravno važno, već i zbog stava koji su moji igrači pokazali. Koncentracije, dobre statistike, imali smo 16 ofanzivnih skokova, 18 asistencija i 10 ukradenih lopti, brojke su odlične. To je razlog zbog kog volim da kažem svojim igračima bravo i da im čestitam. Ne možemo da očekujemo više. Ne treba očekivati previše, već da svi shvate da ako hoćete da pobijedite ovdje protiv ovako agresivnog tima da morate da se držite zajedno i to smo uradili", rekao je Pešić.

Slijedi duel sa Turskom, koja je demolirala Belgiju ranije danas.

"Svaka utakmica sada je važna, igramo sa Turskom sada, pa u februaru još dva meča. Imamo tešku grupu, mnogo timova ima šansu za prolaz. Turska je odličan tim, pokazala je to i protiv Belgije. Igramo kod kuće u našoj dvorani, siguran sam da ćemo imati podršku publike. To je ovom mladom timu potrebno u ovom momentu", jasan je Pešić.

Povratnik u nacionalni tim Luka Mitrović u prvi plan istakao je manjak vremena za rad.

"Znali smo koliko je ova utakmica važna u trci za Svjetsko prvenstvo. Nije bilo za očekivati da ćemo igrati prelijepu košarku poslije samo tri dana treninga. Čestitam mom timu, Britanija je fizički snažan tim, dugo se znaju, zahvalni smo posebno navijačima koji su došli da nas podrže na gostovanju, mnogo nam znači", zaključio je Mitrović.