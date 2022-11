Nije trebalo da on toliko igra: Željko Obradović o pobjedi Partizana i najnovijem pojačanju: Vladimir je na dobrom putu

Trener Partizana kratko komentarisao trijumf u Areni

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Split u nedjelju i produžio seriju "jadranskih" pobjeda na sedam u nizu. Ekipa Željka Obradovića je "dodala gas" u trećoj četvrtini i ubacivši 29 poena slomila otpor borbenih Dalmatinaca, a šef struke crno-bijelih poslije meča je čestitao ekipi koja je početkom drugog dijela meča bila na parketu. Takođe, čestitao je i ekipi Splita, ocijenivši da su igrali dobro i pametno.

"Što se nas tiče, imajući u obzir da smo igrali u petak i period pred nama, želio sam da osvježim tim i rasporedim minutažu. Jedino mislim da je Zak Ledej odigrao previše minuta u odnosu na ono što je trebalo da bude, jer je on minutažom najopterećeniji igrač, ali pošto ni Alen Smailagić zbog povratka nije mogao da igra mnogo, on je morao da izlazi i da se vraća. Alen je na dobrom putu, kao i Vladimir Brodzijanski, koji je tu sa nama samo tri treninga i potrebno mu je vrijeme da uđe u ono što zovemo sistem, ali i on je odigrao korektno", rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Partizan će u ponedjeljak otputovati na višednevno gostovanje u Španiju, jer će u utorak gostovati Barseloni, a u četvrtak Real Madridu. Potom će se vratiti u Beograd i spremaće se za "vječiti derbi" protiv Crvene zvezde narednog ponedjeljka.