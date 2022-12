Jokiću, sa njima nećeš doći do titule! Denver je među najgorima u NBA, mora da reaguje inače sezona propada!

Denver je u sve većim problemima, prvenstveno kada je igra u odbrani u pitanju...

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić sa ovim timom Denvera neće osvojiti titulu. Po igri i prikazanim partijama do sada ne bi trebalo da imaju problem sa ulaskom u plej-of, ali će teško uspjeti da naprave neki iskorak. Prvenstveno zbog ogromnih problema koje imaju u odbrani. Trenutno su 26. u NBA ligi kada je defanziva u pitanju. Samo su Orlando, Hjuston, Detroit i San Antonio gori od njih. U pitanju su četiri tima koji su na dnu Zapadne i Istočne konferencije...

Igra u napadu Denveru nije problem i to je jasno, Nikola Jokić je u MVP formi, Džamal Marej se još uvijek traži, igra sa dosta oscilacija u odbrani. Eron Gordon je jedan od konstantnijih ove sezone po tom parametru, dok je Majk Porter junior i dalje u sistemu toplo-hladno, ali sve to su igrači koji imaju probleme u rukama. Problem je što nema ko da brani. Najbolji pokazatelj toga bio je meč sa Nju Orleansom.

Hoze Alvarado izgledao je kao Stef Kari u nekim momentima, dao im je 38 poena, radio je šta god je želio. I to igrač koji nije poznat po napadu, već po odličnoj igri u odbrani. Na drugoj strani osim Jokića (32, 16sk, 9as) nije bilo raspoloženih igrača, Gordon je pomogao (19, 8sk), dok je Marej uputio 19 šuteva ka košu za 18 postignutih poena. Nagetsi jednostavno nemaju rješenje kada neko drugi u napadu "zakaže", kao što je to sada bio slučaj. Cijeli tim se unervozi, promašuje šuteve, pa je čak i trener Majkl Meloun isključen zbog žustrih protesta. Sezona je duga, biće sigurno još ovakvih utakmica i to je ono što brine i klub, ali i novinare koji prate ovu franšizu odande.

"Nagetsi ne mogu nikoga da odbrane, čak i ako ove sezone možda imaju i najbolje defanzivce, individualno gledano, od kada je počela Jokićeva era. Zbog toga Denver ne možete ozbiljno da shvatite kao kandidata za titulu", napisao je Harison Vind i dodao da je Meloun zakazao trening već za sutra, iako obično ekipa ima slobodan dan poslije dva uzastopna meča na gostovanjima. Izgleda da se alarm već upalio...

Jokić na posljednjih sedam mečeva prosječno bilježi 27,7 skokova, 11,3 skoka, 8,9 asistencija i u tom periodu Denver ima 4 pobjede i 3 poraza. Jasno je da stvari ne funkcionišu kako je zamišljeno. Moraće da naprave neku brzu reakciju i da krenu sa trejdovima. Ako to ne učine i ova sezona mogla bi da ode u nepovrat kada je u pitanju napad na NBA titulu.

(MONDO)