Nemanja, da li si pogodio važniji šut? Zvezdin heroj nakon derbija: Ubacio sam i protiv Olimpijakosa, ali ovo je POSEBNO

Vidno raspoloženi Nemanja Nedović je nakon pobjede u večitom derbiju prokomentarisao dešavanja na utakmici.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nemanja Nedović je junak prvog, istorijskog vejčitog derbija u Evroligi.

On je na dvije sekunde do kraja pogodio trojku koja je crveno-bijelima donijela trijumf. Nakon meča as Crvene zvezde je odgovarao na pitanja novinara, a sve je zanimalo da li je ovo najvažniji šut u njegovoj karijeri:

"Sigurno da je jedan od najvažnijih. Imao sam jedan protiv Olimpijakosa isto bitan, ali nije bilo toliko malo vremena do kraja. Ovo je vjerovatno najvažniji pogodak ipak", riješio je dilemu bek crveno-bijelih, nakon čega je pričao i o atmosferi u "Štark areni" koja je bila zaista izuzetna:

"Veoma je teško igrati u ovakvoj atmosferi, vidjelo se to i u prvoj četvrtini. Kada smo se smirili u drugoj četvrtini krenuli smo svoju igru, poboljšali napad, popravili odbranu. Cilj je bio da budemo u životu do posljednje četvrtine. Tada sam pogodio tu trojku i to je to."

Bio je ovo prvi i istorijski derbi u Evroligi: "Osjetio se naboj iskreno, pričalo se i pisalo dosta o tome. Mada ja kad izađem na teren isključim se iz svega i to je to, važna je još jedna pobjeda u Evroligi".

Brzo se vraćaju crveno-bikeli na trening pred slkedeći duel sa Mornarom tokom vikenda:"Nema stajanja, svi smo presrećni i jedva čekamo trening sutra, igramo već u subotu", zaključio je uz osmijeh Nemanja Nedović svoje izlaganje poslije velike pobjede svog tima.

