Rekao sam samo "Neću da primimo trojku", šta drugo da kažem? Željko Obradović o derbiju: Ovo se zaboravlja, KRAJ!

Željko Obradović o porazu u evroligaškom "vječitom" derbiju od Crvene zvezde.

Poslije dramatičnog poraza od Crvene zvezde (73:76), trener Partizana Željko Obradović govorio je detaljno o propustima svog tima u završnici, padu koncentracije, ambijentu...

A prije svega je čestitao "vječitom" rivalu pobjedu, ostvarenu košem Nemanje Nedovića dvije sekunde prije kraja istorijskog derbija u punoj Štark areni.

"Čestitam Crvenoj zvezdi na pobjedi. Sreća je u ovoj utakmici bila na njihovoj strani. Kad to kažem, mislim da je očigledno da smo imali četiri otvorena šuta u posljednjem minutu. Bila su to četiri dobra šuta, niko nije pogodio a onda su oni pogodili otvoren šut. Teško je i to je to", rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Incidenti, atmosfera?

"Hvala vam za pitanje. Pričali smo prije utakmice da zaista želimo ovakvu atmosferu, mislim da je stvarno bila odlična. Cijela Evropa je vidjela da se ništa nije desilo i istina je to. Pitanje je za sve - zašto se to dešava u ABA ligi, a ne u Evroligi. Neko mora da reaguje. Ako je večeras bila odlična utakmica i ništa se nije desilo, nije bilo novčića, vode, papirića, ničega. Bila je sjajna atmosera i pitanje je zašto nije ovako u ABA ligi. Sa moje strane, uvijek ću pričati pozitivno kao i kada sam došao da budem trener Partizana. Ista sam osoba sve vrijeme."

Da li je Partizan ispao iz forme?

"To su logična pitanja. Rekao sam da je ovo košarkaška utakmica i da u posljednjih minut i po, koje sam sada pogledao, imali smo četiri otvorena šuta i ništa nismo ubacili. Zašto je to tako, ne znam. Kad se pogleda statistika i naš šut za tri poena 5/27, to je na nivou ne znam koga, ali to je košarka. Uvijek ću da stanem uz igrače i uzeću odgovornost i za ovu utakmicu i za sve do sada, kao i do sada. Odgovornost je na meni i to je to."

"Igramo veoma važnu utakmicu u nedjelju. I da smo večeras dobili sve bi isto bilo protiv Olimpije. Ovo se zaboravlja, kraj. Šta sad ima psihički ili ne? Izgubio si utakmicu, pa šta? Izgubili smo, idemo dalje. Koji su razlozi, analiziraćemo, detaljisaćemo na sastancima... U nekim trenucima izgledamo kao neko ko nema apsolutno nikakvog iskustva. I to ne samo jedan igrač. Mi situacije koje su lake za prepoznavanje ne prepoznamo. I to su posljednja četiri napada. Tu se proba da se odigra ono što sam nacrtao, pa je ispalo malo drugačije, pa kad se pogleda ko je ostao sam, onda se dođe do toga... Ali to nije priča za ovdje, već za razgovor sa igračima i to ću im objasniti."

Statistika skokova i trojke - da li su to ključne stvari?

"Dominirali smo u skoku, to nam je bio problem u mnogo utakmica. Protiv Valensije je bilo obrnuto, sad je bilo 19:17 u skokovima ispod njihovog koša, to je ogromna prednost, ali to ako ne materijalizuješ time što ubaciš, onda je to problem. Imali smo i previše izgubljenih lopti a to je dekoncentracija. Imali smo izgubljene lopte sa jednim ili dva igrača viška. To je nevjerovatno. To su sve odluke na koje utičeš, gledaš, objašnjavaš. To je tako. Očigledno je da je postojala ogromna želja. Derbi se završio kako se završio i čestitam Crvenoj zvezdi."

NEMANJA NEDOVIC CALLS GAME IN BELGRADE pic.twitter.com/Zc31o8bYkR — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA)December 8, 2022

Odbrana?

"Šest razlike, tajm-aut, isključivo sam tražio da se ne primi tri poena. Šta drugo da vam kažem? Sve ćemo da analiziramo, da vidimo ko je uradio pogrešnu rotaciju. Nije to problem jednog igrača, problem su neki drugi. Kad se vidi početak utakmice i agresija na lopti i kraj utakmice, onda je sve jasno. Nije to neka filozofija, tačno se vidi kako smo primili trojku. Na neriješenom rezultatu imali smo skok, odbranili, Nedovićev prodor, odbranili, šutnuli, promašili, imali loptu u rukama, imaš 17 sekundi do kraja i imaš loptu. Treba nešto dalje da se objašnjava? Vjerovatno sam ja rekao nešto drugačije, ali 'ajde..."

Naneli?

"Neko mora da ima manju minutažu. Uvijek će neko da kaže što neko nije tu. Tristan je odigrao dobro, korektno, zar ne? Vodim utakmicu da mislim da radim najbolje za tim. Moja odluka da neko igra ili ne je jedino uperena ka tome. Ima statistički podatak, pogledajte šta je radio dok je bio na terenu. Džejms Naneli je bio na terenu sedam minuta i 14 sekundi, a mi smo bili na 'minus 14'. Izgledao je usporeno, ali daleko od toga da ga napadam. Ima i drugih igrača. Šta mi smeta da u pojedinim trenucima damo koš i to je izgledalo kao da smo se popeli na Mont Everest, slavimo, a oni trče u kontranapad."

"Igramo, imamo, želju, odigramo, pa napravimo glupost bez razloga. I šta god ja da pričam, a 32 godine sam trener, kad god pričaš igraču, donekle ti vjeruje, dok mu ne pokažeš video. Onda ga pitaš 'Je l' si ovo ti, je l' si ovo uradio?' A meni ne treba video, pošto ja sve znam, cijelu utakmicu imam u glavi kako se odvijala. Pomenuo sam da je bila situacija 'pet na tri', da izgubimo loptu bez razloga. Prestali smo da igramo kad je bilo 20:11, kad je igrač sa loptom počeo da dribla bez razloga i od tada se Zvezda vratila. To je skandalozno, ali mi smo im to dozvolili. Problemi postoje i ovo nije prvi put, nažalost."

