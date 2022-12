Ima li napretka između FIBA i Evrolige? Zaglis progovorio: Bodiroga nije problem, mene brine nešto drugo!

Generalni sekretar FIBA Andreas Zaglis pričao je o odnosu sa Evroligom, Dejanu Bodirogi, predstojećem Mundobasketu...

Izvor: FIBA/Zoom/screenshot

Kakav je odnos FIBA i Evrolige, ima li napretka od kada je došao Dejan Bodiroga, nazire li se rješenje problema? Kako teku pripreme za predstojeće Svjetsko prvenstvo, o tome i još mnogo drugih tema pričao je Andreas Zaglis. Generalni sekretar FIBA održao je godišnju konferenciju za medije sa novinarima širom svijeta putem "Zooma" i odgovarao je na mnoga zanimljiva pitanja.

Očekivano, ono što je evropske medije najviše zanimalo jeste situacija sa Evroligom i da li je na tom planu ostvaren bilo kakav napredak u vezi kalendara i "prozora".

"Mogu da potvrdim da smo održali sastanak, to ne treba da bude vijest, progres je vijest, a to u ovom momentu nije slučaj. Ambijent je dobar, imamo osjećaj i moramo da kažemo da je FIBA spremna za diskusiju i razgovore. U prethodnih 18 mjeseci smo imali osjećaj da mi pokušavamo više, slali smo pisma, uključili smo NBA u diskusiju, dali smo razne prijedloge, donijeli smo odluku u septembru da promenimo datume mečeva u novembru da bi pomogli igračima i trenerima da učestvuju. Nažalost, situacija u Evroligi nam ne dozvoljava da pokažemo napredak", počeo je Zaglis.

Nastavio je u istom dahu.

"Ovo nema veze sa novim liderima u tom takmičenju, oni žele progres. Međutim, postoji većina i manjina u EKA koja nam trenutno ne dozvoljava da pregovaramo. Nisam srećan zbog toga. Nastavićemo svi mi u FIBA da radimo na tome i da insistiramo. Imamo obavezu prema svim našim članovima, ali i prema košarci da nastavimo da pokušavamo. Ne očekujem da se nešto veliko promijeni u februaru. Hvala svima koji su izašli u susret i pomjerili svoje mečeve u novembru i pomogli. Tražimo neke jednostavne stvari da se promijene, a za to nema ni minimalni koncenzus. To je trenutno stanje, nastavićemo da šaljemo konstruktivne prijedloge i da se trudimo da svi zajedno rastemo, kako na reprezentativnom nivou, tako i na klupskom."

Uslijedilo je novo pitanje direktno o Dejanu Bodirogi i saradnji sa njim.

"Ne želim da stvari zvuče kao da se priča na ličnom nivou, Dejana poznajem dugo, ali je problem na institucionalnom nivou. Potrebno je da budemo na istim talasnim dužinama i da vidimo šta ti elitni klubovi žele da rade i da vidimo šta ostali klubovi širom Evrope i svijeta žele i da vidimo kako to može da se riješi. Prvi korak je da EKA vidi šta želi i kakvi su njihovi planovi i onda da dalje da razgovaramo. Najviše sam zabrinut zbog toga što problemi sa kalendarom zahtijevaju minimalne promjene i nije teško. Rekli smo im da pomjere mečeve samo recimo za utorak, da se mečevi reprezentacija igraju u četvrtak/petak ili tokom vikenda. Mnogo puta su se evroligaški mečevi igrali u utorak. Čitam kako postižu dogovore i pomjeraju mečeve za FIFA Svjetsko prvenstvo u fudbalu, kako ne bi uticalo na gledanost, a to ne rade za kvalifikacije za Mundobasket."

Na nedavno završenom Eurobasketu veliku pažnju privukli su NBA igrači poput Nikole Jokića, Luke Dončića, Janisa Adetokumba... Nadaju se navijači da će ih gledati i na Mundobasketu. Takmičenju na koje se Srbija još uvijek nije kvalifikovala, potrebna je jedna pojbeda u dva preostala meča da to učini.

"Uvjereni smo da ćemo nastaviti da nastavimo da radimo i da se nadograđujemo poslije uspješnog Eurobasketa. Pričali smo sa raznim federacijama i sa NBA ligom, očekivanja su velika. Igrači žele da učestvuju, hoće da budu dio velikog događaja. Potrudićemo se da učinimo da to bude atraktivan događaj za sve, da na Svjetskom prvenstvu uvedemo i neke nove elemente. Smanjićemo broj putovanja, neće biti putovanja između prve i druge runde, već će reprezentacije taj dio igrati tamo gdje su smješteni, odnosno u kojoj državi budu. Prije početka posljednje faze takmičenja, omogućićemo i dan odmora više za sve. Vjerujemo da imamo sve potrebne sastojke i da će ovo biti veoma atraktivan događaj za navijače. To je sve dio glavnog plana, a to su Olimpijske igre u Parizu 2024. godine."

Priznao je Zaglis da FIBA prati i dešavanja na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

"Naravno da pratimo, može mnogo toga da se nauči odatle. Kada je pravljen kalendar, dogovoreno da treba da postoji veoma veoma važno Svjetsko prvenstvo, uz jaka kontinentalna takmičenja, da samo tako interesovanje može da bude veće i da raste atraktivnost takmičenja. Napravili smo određene napretke 2019. godine i hoćemo da nastavimo sa tim. Postoje elementi koje vidimo u Kataru. Mi organizujemo u tri različite države, oni u jednoj zemlji što je korisno da pogledamo i ispratimo."

Izvor: MN PRESS

Jedan američki novinar upitao ga je i o NBA zvijezdama iz njegove zemlje. Tačnije, zanimalo ga je da li FIBA radi nešto da privoli i njih da igraju na drugim takmičenjima a ne samo na Olimpijskim igrama i na Mundobasketu.

"Tačno je da je za njih bitno Svjetsko prvenstvo i Olimpijske igre. Nadam se da ćemo imati šansu da ih gledamo više na takmičenjima koje organizujemo u Americi, da će i tu da se pokaže napredak. FIBA organizuje takmičenja i tu, ali nemamo namjeru da pravimo nova takmičenja. Pričamo sa NBA timovima, žele i oni da igrači budu dio Svjetskog prvenstva. Imamo Mundobasket i Olimpijske igre i siguran sam da će to donijeti na popularnosti sporta. Imamo dosta internacionalnih igrača u NBA koji predstavljaju svoje timove, mi radimo sve šta možemo da unaprijedimo uslove u kojima rade."

Pojavile su se spekulacije da bi narednog ljeta moglo da dođe do "lokauta" u NBA ligi i da bi to moglo da utiče na Svjetsko prvenstvo. Asocijacija igrača traži bolje uslove od NBA i vode se pregovori oko novog ugovora između dvije strane.

"Pratimo situaciju i priču oko novog ugovora i dešavanja. Nismo zabrinuti trenutno, pratimo sve što se dešava. Imamo dobar odnos sa NBA ligom, upoznali smo novu lidersku strukturu koja predstavlja NBA igrače, vjerujem da će sve biti u redu."

Jedna od tema bio je i Viktor Vembanjama, supertalentovani Francuz koji briljira i za koga se spominje da bi trebalo da bude prvi pik na narednom NBA draftu.

"Kada se pojave novi igrači odmah se pojavi ona priča 'Nisam znao koliko su veliki ovi momci uživo'. Vidio sam Vembanjamu prvi put 2019. godine i nismo mogli da vjerujemo koliko je visok i koliko ima sjajne pokrete i vještine za tu visinu. Drago nam je što je prošao kroz tradicionalni sistem razvoja, igrao je na FIBA juniorskim takmičenjima. Nedavno smo imali takmičenje za igrače do 17 godina i veliki broj navijača koji su gledali mlade igrače. Što se Viktora tiče nedavno je debitovao za Francusku."

Izvor: Profimedia

Američke novinare zanimao je i komentar o tome što je košarkašica Britni Grajner oslobođena.

"Srećan sam što se vratila kući i što je dobro, sada za nju postoje neki drugi prioriteti, ali se nadam da će naći želju i volju da se vrati na teren. Jedna je od najboljih košarkašica na svijetu. Upoznao sam je, razgovarali smo nekoliko puta, djeluje kao fina osoba. Bili smo uključeni u ovo na samom početku, ali je brzo postao diplomatski slučaj i politički, tako da mogu da kažem da sam srećan što je kući."

Potvrdio je Zaglis da pripreme za Svjetsko prvenstvo teku dobro u sve tri zemlje domaćina (Indonezija, Filipini, Japan) i da je uvjeren da će sve proći kako treba.

"Žrijeb je 29. aprila i tada će biti poznato ko će gdje igrati. Tri zemlje imale su šansu da izaberu ko će igrati u njihovoj zemlji. Amerika će biti u Manili, Slovenija u Japanu i Kanada u Indoneziji. To su neki od najboljih timova koji će igrati tamo. Veliki broj dobrih igrača, veliko uzbuđenje za ljude u Indoneziji. Ostali će biti poznati poslije žrijeba kao što je običaj i to će se znati 29. aprila."

Na Eurobasketu, koji je na kraju osvojila Španija, bilo je pritužbi na suđenje, posebno od strane igrača. Zbog toga je jedno od pitanje bilo - hoće li sudije iz Evrolige suditi na FIBA takmičenjima u narednom periodu?

"Uvijek postoje žalbe, bilo je grešaka i to su lekcije koje smo naučili. Moramo da se postaramo da se tako nešto ne ponovi u budućnosti. Uvidjeli smo da je u grupnoj fazi bio veći broj grešaka nego u završnici. Naši eksperti ne vide situaciju tako, već da saradnja između sudija može da postoji ako ima podrška od strane čelnih ljudi, poput seminara, zajedničkog rada. Postoje ljudi koji dolaze iz drugih takmičenja, ali su oni tu u dužem vremenskom periodu, rade sa FIBA i sa sudijama. Radićemo na problemima, želimo da budemo inkuzivni, da najbolji budu dio takmičenja, da koristimo talente i iskustvo, ali imamo druge elemente koje moramo prvo da riješimo. Biće to jedna od tema o kojoj ću razgovarati sa ljudima."

Izvor: Profimedia

Poslije kratke pauze dao je i konkretan odgovor na pitanje o evroligaškim sudijama.

"Neću da koristim riječ zabrana, već ću da kažem imamo saradnju sa sudijama iz NBA Razvojne lige, iz Afrike takođe, postoje programi, a to nije slučaj sa Evroligom, postoji određeni pristup sa njihove strane. Ne može individualac da dođe i da kaže 'Uključite me'. Mora da postoji saradnja institucija. Dovodimo nove sudije, talente, nećemo oklevati da dovodimo arbitre iz cijelog svijeta. Nije ovo želja FIBA da nekoga isključi, već da zaštiti rad saveza i rad sa sudijama. Vjerujemo u arbitre, njihov razvoj. Ponavljam, ne isključujemo nikoga, već naglašavamo da mora da postoji saradnja između institucija što nije slučaj trenutno."

Za kraj je upitan i o mogućem učešću Rusije i Bjelorusije na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

"Bilo je priča da bi Rusija mogla da se uključi u takmičenja za Igre u Parizu. Prema trenutnom stanju Bjelorusija ne može da se kvalifikuje za Pariz, slično važi i za ruske košarkašice. Onda tu postoje određene mjere, ako bi se one sklonile do ljeta, onda bi u teoriji ruski košarkaši mogli da budu dio kvalifikacija, ali sve od toga zavisi. Status kvo će biti zadržan do proljeća 2023. godine, to je pozicija FIBA", zaključio je Andreas Zaglis.

