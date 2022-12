Ko je rekao da napraviš faul!? Željko Obradović u šoku - uhvatio se za glavu zbog odluke igrača Partizana! (VIDEO)

Trener crno-bijelih ostao šokiran odlukom jednog košarkaša Partizana u završnici utakmice Evrolige.

Igrala se egal završnica utakmice Asvel - Partizan kada se trener crno-bijelih Željko Obradović uhvatio za glavu. Pri neriješenom rezultatu, na osam sekundi do kraja, njegov košarkaš Janis Papapetru napravio je prekršaj koji niko sa klupe očigledno nije tražio. "Who said foul?" ("Ko je rekao da fauliraš?"), lako je moglo da se pročita sa "Žocovih" usana, dok je u nevjerici vrtio glavom.