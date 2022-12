"Prezirem sebe, povraćam, ne mogu da dišem!" NBA plej završio karijeru sa 22 godine - iznio stravične detalje!

Svi želimo bivšem saigraču Luke Dončića, Tajrelu Teriju da se što prije oporavi.

Izvor: Profimedia

Šokantne vijesti dolaze iz NBA gdje je 31. pik NBA drafta iz 2020. godine Tajrel Teri poslije nešto više od dvije sezone u ligi riješio da završi svoju košarkašku karijeru! Razlozi za to su mentalne prirode i on se u dugom pismu oprostio od košarke i od navijača.

On je nakon srednje škole proveo jednu godinu na univerzitetu Stenford, da bi poslije samo jedne godine na koledžu izašao na draft i potpisao za Dalas. Ovaj 22-godišnji plej na 11 mečeva je bio izmjena za Luku Dončića, a zatim je u oktobru 2021. godine otpušten. Potpisao ga je Memfis, ali je za njih odigrao samo dva meča i zatim je i odatle otpušten.

Igrao je od tada u razvojnoj ligi, a sada je svojom dugom i emotivnom oproštajnom porukom sve iznenadio. Evo kako je objavio kraj karijere.

"Jako mi je teško i emotivno da napišem ovu poruku. Danas sam odlučio da se oprostim od igre koja je veliki dio mog identiteta. Ona me je vodila od prvih koraka i dok sam mnogo toga dostigao, stvorio nezaboravne uspomene i sklopio prijateljstva... Takođe sam doživeo najmračnije momente mog života. Došlo je do toga da umjesto da me podiže, kođarka me uništava. Počeo sam da prezirem sebe i da preispitujem sopstvenu vrijednost, mnogo više nego što je to iko mogao da zna. Budio sam se sa mučninom i borio se da udahnem jer mi je na grudima bio kamen pretežak da ih ga nosio. Ovo je samo mali opis anksioznosti u koju me je sport gurnuo i iako sam zahvalan za sva vraa koja mi je otvorio ne mogu da nastavim sa ovom borbom jer sam prestavo da volim košarku. Za mnoge ću zauvijek ostati propali talenat, ali iako ti ljudi neće biti u pravu jer iz najvećih neuspjeha dolaze najveći uspjesi", naveo je emotivni Tajrel Teri.