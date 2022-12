Bajić o problemima pred MEČ ODLUKE u FIBA LŠ: Odustaneš od filozofije, izgubiš integritet - pa te BALAVAC ZAJ**AVA!

Strateg Igokee m:tel otvorio je dušu pred meč sa Baščešehirom, koji klubu iz Aleksandrovca može da doense drugo mjesto u grupi FIBA Lige šampiona.

Izvor: ABA liga j.t.d./Ivica Veselinov

"Uh, ne znam odakle da krenem i gdje da završim", riječi su kojima je trener Igokee m:tel Dragan Bajić počeo konferenciju za novinare pred meč šestog kola FIBA Lige šampiona protiv turskog Baščešehira (srijeda, dvorana u Laktašima, 20.00).

Strateg tima iz Aleksandrovca suočava se sa brojnim problemima kad je riječ o igračkom kadru (virusi, povrede), pa je tako na gostovanju u Zagrebu (poraz od Cibone 77:76) raspolagao sa samo devet igrača.

"Mogu da kažem i konstatujem je da su ovo možda i najteži momenti u mojoj trenerskoj karijeri, kad je u pitanju stanje. Bilo je prije par godina momenata kad sam ostajao sa sedam igrača, ali su drugačije okolnosti bile i brzo smo to prebrodili, odnosno igrali jedno takmičenje i nije se puno osjetilo. Ova situacija je zabrinjavajuća, upozorovao sam odlaskom Stivensa da možemo ući u neke probleme s obzirom na sami kvalitet i njegovu igru. Uz to, tu je i velika potrošnja igrača, uz putovanja, teške utakmice na dva fronta", rekao je Bajić okupljenim novinarima.

Košarka je sport koji traži dobru konkurencija i dobar trening. Igokea m:tel, prema Bajićevim riječima, trenutno nema ni jedno ni drugom, što za sobom povlači druge probleme kad je riječ o ekipi.

"Jednostavno, smatram da ne možemo i da teško tako funkcionišemo, što povlači i neke druge stvari. Jednostavno, ja kao trener u ovakvim momentima moram da odustanem od neke svoje filozofije. Kad odustaneš od filozofije, onda izgubiš svoj integritet, dozvoliš neke stvari za koje nikad nisam mogao vjerovati da ću sebi dopustiti kao trener. Dozvoliš da dođe neki balavac i da te, prostim rječnikom, zaj**ava, ali ja sam jednostavno primoran da moram da trpim takve stvari. Obično u tim situacijama i stradaju trenerske glave, kad odustaješ od nekih svojih principa. Međutim, znajući u kojem klubu radim, spreman sam da podnesem i veću žrtvu od ove koja je sada", istakao je Bajić, koji na prvom treningu nakon duela sa Cibonom nije mogao da računa na američki dvojac Kendrik Rej – Brajan Kroford.

"Znajući njihovu potrošnju i minutažu, igru i putovanja, došlo do pada imuniteta. Zakačili su neki virus i sutra su upitni. I ako budu igrali, pitanje je u kolikom kapacitetu će moći da pomognu."

Izvor: ABA liga j.t.d/Dragana Stjepanović

Kolo prije kraja grupen faze Lige šampiona, Igokea m:tel ima obezbijeđen nastup u plej-inu, ali trijumf nad sjajnim turskim timom donosi mnogo.

"Doveli smo se u situaciju da u jednoj jako kvalitetnoj grupi kolo prije kraja imamo tri pobjede i da jednostavno pobjedom protiv Baščešehira možemo da obezbijedimo drugu poziciju koja nam daje dosta toga u samom nastavku takmičenja. Tu je prvo prednost domaćeg parketa, a pod navodnicima i kvalitet protivnika", kaže Bajić, istakavši da će javnost imati priliku da se uvjeri o kakvom se timu radi.

"To je jedna 'legija stranaca', plus neki jako kvalitetni turski igrači, krenuvši od Lengstona Hola, Kejsija Šeperda, Džamara Smita, Jake Blažiča, Džejmsa Gista, Džerija Butsijelea... To su imena koja stvarno zaslužuju svaki respekt. Sam taj roster govori sa kakvim ambicijama je taj tim ušao u ovo takmičenje i koji kvalitet imaju. Ja kao trener nisam u prilici da prijetim takvom rivalu sutra, ali pokušaćemo da od momaka izvučemo maksimum, da neke stvari koje dogovorimo ispoštujemo maksimalno. Ako nam se ukaže prilika da ostvarimo pobjedu, nadam se da ćemo znati da je iskoristimo."

A da bi se došlo do pobjede, Bajićev tim će morati, prije svega, da popravi jedan veoma bitan segment igre.

"Razumijem i pad koncentracije i umor, ali glavni problem je što svaku utakmicu završavamo sa dvocifrenim brojem promašenih slobodnih bacanja. Nadam se da će sutra biti puno bolje, da će momci dati posljednji atom snage kako bismo pokušali da ostvarimo pobjedu. U drugom slučaju, napravili smo opet dobar rezultat, za neke naredne sezone, kada je FIBA koeficijent u pitanju, a ko god nam bude protivnik u plej-inu, cilj kluba je da pokušamo da se plasiramo u Top 16", istakao je strateg Igokee m:tel.

Izvor: MN PRESS

Kapiten Igokee m:tel Marko Jošilo takođe je u prvi plan istakao značaj sutrašnje utakmice, koja klubu iz Republike Srpske može da donese, uslovno rečeno, lakšeg rivala u borbi za mjesto u Top 16.

"Čeka nas utakmica koja nam znači puno, sa aspekta da pobjedom zauzimamo drugu poziciju i prednost domaćeg terena u doigravanju za Top 16 Lige šampiona. Bahčešehir je ekipa sklopljena od izvrsnih individualaca, sjajnim košarkaškim imenima i o tome uopšte ne treba trošiti riječi. Mislim da imamo šansu, pogotovo zbog našeg domaćeg terena, i u nekoj timskoj igri, prije svega u odbrani, gdje je cilj da zaustavimo njihove dobre individualce i da tu tražimo našu šansu za pobjedu. Pozivam navijače da dođu i da nas podrže jer je utakmica zaista bitna i svima će nam značiti ako ostvarimo eventualnu pobjedu", rekao je Jošilo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!