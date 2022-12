Haos u Bajernu pred meč sa Partizanom - Trinkijeri isključen! Kriza traje, Italijan izgubio živce!

Andrea Trinkijeri isključen u porazu Bajerna od Žalgirisa.

Izvor: Profimedia

Bajern je doživio i 10. poraz u Evroligi, poslije 15. odigranih kola je na skoru 5-10, a Andrea Trinkijeri je izgubio živce i sve to pred meč sa Partizanom u Areni. Tokom meča protiv Žalgirisa, koji su Bavarci izgubili (75:67), je isključen. Dobio je drugu tehničku grešku i morao je da napusti klupu i da ode u svlačionicu.

Na polovini posljednjeg kvartala, pri vođstvu litvanskog tima (67:54) je Trinkijeri bio bijesan na sudije zbog toga što nije dosuđen faul nad njegovim igračem. Uletio je na teren, došao skoro do linije za tri poena i rukama gestikulirao ka arbitrima. Sudije su mu odmah pokazale tehničku, ali je tek poslije nekoliko sekundi arbitar Huan Karlos Garsija shvatio da je to druga i pokazao mu je da mora da napusti teren.

Za to vrijeme navijači Žalgirisa su mu ironično aplaudirali. Domaći tim predvodio je nezaustavljivi Kinan Evans (32, 5/9 za tri), jedini dvocifren uz njega bio je Edgaras Ulanovas (18, 7sk). U njemačkom timu istakli su se Kori Volden (18) i Agustin Rubit (17, 9sk). U narednom kolu Bajern gostuje Partizanu u Beogradu (29.12 u 20.30 časova). Biće to ujedno i povratak italijanskog stručnjaka pred crno-bijele navijače, pošto je bio trener srpskog tima od 2018. do 2020. godine.