Bježao na Kosovo od FIBA, a sad preuzeo velikana: Poslije senzacije na Eurobasketu, Turci ga vode na veliku scenu!

Selektor košarkaške reprezentacije Poljske Igor Miličić preuzeo je Bešiktaš.

Izvor: Profimedia

Nije mogao da prođe nezapaženo sjajan posao koji je Igor Miličić uradio na Eurobasketu. On je odveo Poljsku do polufinala, a nakon karijere u kojoj se do sada ostvario kao trener i selektor u Poljskoj dobio je šansu i na velikoj sceni. Hrvatski stručnjak je potpisao ugovor sa Bešiktašem i vodiće ih u ovoj i sljedećoj sezoni.

On je kao igrač ponikao u Splitu, "zakačio" je kao junior slavnu generaciju koja je krajem osamdesetih dominirala evropskom košarkom i stvorio veliko prijateljstvo sa srpskom košarkaškom legendom Zoranom Sretenovićem.

"Ja sam u Split došao kao 14-godišnjak, u momentu kada je Jugoplastika bila prvak Evrope, To je bio tačno taj posljednji period. U suštini sam se i ja skidao u svlačionici iz koje su izlazili Kukoč, Rađa, Perasović, Pavićević, mi smo poslije njih išli tamo. Čak su prve patike koje sam dobio bile patike koje je ostavio Zoran Sretenović. Ja i on smo bili ista pozicija, samo što je on bio jedan od najboljih plejmejkera Evrope, a ja sam bio junior. Imam sliku tih uspjeha i tih ljudi koji su pisali istoriju", rekao je Miličić u intervjuu za MONDO.

Sudibina ga je i kasnije povezivala sa Zoranom Sretenovićem, koji je bio tu i kada je Miličić počinjao svoju trenersku karijeru,

"On je poslije bio moj dobar poznanik, igrali smo jedan protiv drugog, poslije mi je bio i trener u posljednjoj mojoj sezoni u karijeri kada sam uzeo medalju. Ja sam mu bio čak i pomoćni trener čim sam završio karijeru i poslije sam preuzeo taj tim i dobio prvi samostalni posao u Košalinu", istakao je on.

U igračkoj karijeri je nastupao u Hrvatskoj, Njemačkoj, Poljskoj i Grčkoj, ali jednu sezonu je proveo i na Kosovu gdje je igrao u Trepči, A zašto se to desilo, otkrio je za MONDO.

"Pao sam na doping kontroli u Grčkoj i Kosovo tad nije bilo pod FIBA tako da sam mogao da samo tako da ostanem u košarci i tih nekih sedam, osam mjeseci sam igrao tamo da prehranim porodicu.Tako je ispalo, život me je tako odveo", objasnio nam je na Eurobasketu Miličić.