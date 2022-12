Novinar čestitao Jokiću Božić, a njegova reakcija je hit! Srbin ga samo potapšao: "Nije moj, ali..." (VIDEO)

Srpski košarkaš Nikola Jokić ispisao je istoriju na Božić po gregorijanskom kalendaru i dobio čestitku, na šta je uljudno zahvalio i rekao da "tog dana ne slavi".

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći još jednu maestralnu utakmicu za Denver i tako istakao kandidaturu za treću uzastopnu MVP nagradu. Vukao je Nagetse do pobjede nad Finiksom poslije produžetka (128:125), a uspio je da obori i još jedan NBA rekord - postao je igrač koji je postigao najveći broj poena uz tripl-dabl na Božić, pošto niko do sada nije uspio da to učini sa 41 poenom kraj svog imena.