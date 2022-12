Ovih 40 dana ŽIVIMO BAJKU, da naša Zvezda sija sjajnije! Poruka Duška Ivanovića Zvezdašima - Baš mi je drago što sam tu

Trener Crvene zvezde ovim riječima je Zvezdašima poželio srećnu Novu godinu.

Konferencijom za novinare predsjednika Crvene zvezde Nebojše Čovića, a potom i koktelom povodom Nove godine, crveno-bijeli su ispratili 2022. i osvrnuli se ka svemu što ih čeka u 2023. Uz predsjednika, a potom i kapitena Branka Lazića, prisutnima se obratio i trener Zvezde Duško Ivanović.



"Baš mi je drago što sam ovdje i veoma sam vam zahvalan za podršku koju dajete klubu na svakoj utakmici i ne samo u utakmici, to se u modernom životu vidi da ovi momci imaju veliku podršku. Ovih 40 dana svi zajedno živimo jednu bajku, zahvaljujući ovim momcima. Nadam se da će nastaviti da rade, da vjeruju, da se bore u sljedećoj godini kao i do sada i da će naša i vaša barka sa vašim željama da pristane u dobru luku. I da naša Zvezda sija još sjajnije, srećna vam Nova godina", izjavio je on.

"Nisam nešto za puno priče, više volim da radim... Šalim se", rekao je Ivanović i nasmijao sve. Ipak, sigurno i u toj njegovoj šali ima dosta istine, pogotovo tokom ove nedjelje, kada se Crvena zvezda priprema za spektakl u hali "Aleksandar Nikolić" protiv Barselone u petak uveče.

Duško Ivanović došao je u Zvezdu sredinom novembra i od tada njegov tim ima evroligaški skor 7-1, zbog kojeg se sa dna tabele uključio u borbu za mjesta koja će na kraju sezone voditi u plej-of. Uz to, dva puta je slavio u "vječitim derbijima" protiv Partizana i ulio ekipi ogromno samopouzdanje.

