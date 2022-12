Dorsi se vraća u Evropu - tri milionske ponude na stolu: Zovu ga selektor, bivši klub i srpski trener, gdje ide bek?

Sjajni američki košarkaš koji nastupa za Grčku može da bira klub u Evropi i u svakom će dobiti ugovor veći od milion evra!

Nakon što je Fakundo Kampaco riješio da se vrati iz NBA u Evroligu i pojača Crvenu zvezdu, najbolji evropski klubovi naciljali su novo pojačanje u SAD. Već danima priča se o tome koji klub će biti najbrži i najkonkrentiji kada je u pitanju povratak fenomenalnog Tajlera Dorsija (26), a po informacijama koje su se pojavile tri kluba su već poslala ponudu.

Odmah nakon što je Tajler Dorsi dobio otkaz u Dalasu, pojavili su se zainteresovani klubovi iz Evrope. Navodno, za njega je u prethodnom periodu interesovanje pokazivao i Partizan koji je želio da ojača bekovsku liniju, a sada su u konkurenciji za potpis Fenerbahče, Monako i Olimpijakos, za koji je fantastično nastupao prethodne sezone.

Najuticajniji evropski novinari prenose da je Monako ponudio 1,25 miliona evra do kraja sezone sjajnom beku, dok je Olimpijakos ponudio 2,5 miliona, ali i ugovor do kraja naredne sezone. Lidersku poziciju za sada drži turski klub, koji je spreman da plati 2,8 miliona evra za ugovor koji će trajati do ljeta 2024. godine. Ukoliko prihvati tu ponudu, Dorsi će ponovo sarađivati sa Dimitrisom Itudisom.

Podsjećamo, Dorsi je 2017. godine izabran kao 41. pik na NBA draftu, a tada ga je uzela Atlanta. Nakon dvije sezone preselio se u Memfis gdje se kratko zadržao, a u Evropi je igrao za Makabi iz Tel Aviva i Olimpijakos. Prethodne sezone bio je impresivan, ali dobre partije nije uspio da nagradi igranjem u NBA jer je samo kratko bio pod ugovorom sa Dalasom. U međuvremenu je dobio pasoš Grčke i postao reprezentativac, pa je pod komandom selektora Itudisa nastupio i na Evropskom prvenstvu prije nekoliko mjeseci.