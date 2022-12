KAD NISAM JA, NEKA JE POBIJEDIO PARTIZAN! Andrea Trinkijeri: Da su dobili derbi, bila bi druga priča

Andrea Trinkijeri zahvalan Grobarima na dočeku pred meč njegovog Bajerna i Partizana.

Izvor: MN PRESS

Trener Bajerna Andrea Trinkijeri izašao je na konferenciju za novinare poslije poraza od Partizana pod jakim utiskom dočeka koji su mu priredili Grobari. Kad je ušao u Štark arenu, dvoranom se prolomio aplauz i italijanski stručnjak i bivši šef struke crno-bijelih to će pamtiti.

"Nemam riječi da se zahvalim. Bilo mi je... Još mi je sad, ono, u srce. Kad već nisam mogao ja dobiti utakmicu, neka dobije Partizan. Hvala svima. Doček je bio kao u snovima. Ovo je specifičan, specijalni klub, najbolji navijači na svijetu, to ja ne kažem, to se zna", rekao je on.

Komentarišući utakmicu, rekao je da je njegov tim "slomila" druga četvrtina. Bajern je porazom pao na pretposljednje mjesto tabele, sa skorom 5-11 i ima velikih problema sa povredama.

"Teška sezona. Dva puta smo išli u majstoricu za Fajnal-for, a rekli su nam da smo 18, 17, 16, pa smo se progurali. Ove godine je konkurencija neviđena i teško je. Samo čekam dan kad ću imati ekipu na okupu. Mislim da možemo bolje od ovoga. Borila se ekipa od ovoga, nije kvalitetno igrala, ali nije mogla više od ovoga. Neću zbog toga da pucam u svoje igrače. Tri šutera, svi preko 40 odsto trojki, a teren postane mali. Partizan je igrao sa velikim bekovima, imali smo faulove. Ubila nas je druga četvrtina, Partizan je izveo 15 bacanja, mi osam, mi 14 faulova, Partizan osam. To su brojevi, ne kritikujem nikoga. I onda 'minus 15' i teško se vratiš. Trebao nam je još minut, da smo mogli u 41. minut. U ovom trenutku, ovdje, u ovoj atmosferi".

Na pitanje kako vidi Partizan ove sezone, Trinkijeri je rekao da crno-bijeli mogu u plej-of Evrolige.

"Vidim Partizan kao dobru ekipu, koja prvi put poslije puno godina igra Evroligu, prvi put igra ovu Evroligu, sa 34 utakmice i može u prvih osam 100 odsto, navijaću za to. Samo mir. Imaju najboljeg trenera, dobre fizikalije i samo budite mirni. Ovo je teško mjesto. Ima tu velikog pritiska i sad bismo mi pričali i ti bi pričao drugačije kad bi Partizan dobio derbi u Evroligi, koji je bio skoro dobijen. Ovi drugi daju tri trojke u 45 sekundi i pričamo nešto drugo. Partizan je vrhunska ekipa, sa vrhunskim trenerom. Samo mir i polako. Koliko će se neočekivanih stvari desiti... Uf"