Kampaca iznenadila izjava predsjednika Partizana - TO JE REKAO? Argentinac čuo poruku Mijailovića: Nisam znao!

Fakundo Kampaco pričao je i o Partizanu i Ostoji Mijailoviću.

Izvor: MN PRESS

Fakundo Kampaco stigao je u Crvenu zvezdu kao ogromno pojačanje, jedno od najvećih u istoriji. Kada se to dogodilo prvi čovjek Partizana Ostoja Mijailović čestitao je gradskom rivalu na tome i u izjavi za "Sport klub" naglasio da je "došao igrač koji je svjetska klasa". Sada je za to čuo i argentinski plejmejker.

Novi organizator igre crveno-bijelih dao je opširan intervju za košarkaški portal "Basket news" i tom prilikom upitan je za tu izjavu. "To se stvarno dogodilo, rekao je to? Nisam znao za to, stvarno je kul. Zvezda i Partizan su rivali sa dugom istorijom, dobro je da postoje ovakvi komentari i gestovi od strane protivnika", rekao je Kampaco.

Kako stvari stoje on neće moći da pomogne ekipi na predstojećoj utakmici protiv Barselone. Još uvijek nije registrovan, rok je bio do 18 časova u srijedu, a na zvaničnom sajtu Evrolige nema njegovog imena u sastavu crveno-bijelih. Očekuje se reakcija srpskog kluba u četvrtak, pošto je meč sa Barsom na programu u petak u "Pioniru" od 19 časova.