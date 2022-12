Neko je Kristijano Ronaldo, neko je Lebron Džejms! KRALJ DOMINIRAO za 38. rođendan, pred Bogdanom ubacio 47 POENA

Nevjerovatna partija Lebrona Džejmsa

Izvor: Profimedia

Lebron Džejms ubacio je čak 47 poena, uz 10 skokova i devet asistencija, u pobjedi svojih Lejkersa protiv Atlanta Houksa 130:121. Srpski as Bogdan Bogdanović ubacio je protiv "Kralja" 17 poena (uz šut za tri 3/12), ali ni njegov doprinos, ni 29 poena Treja Janga nisu bili dovoljni da Atlanta izbjegne poraz.

Dok je Kristijano Ronaldo pred 38. rođendan (5. februara) potpisao za Al-Nasr i otišao u Saudijsku Arabiju, daleko od ozbiljnog fudbala, Lebron Džejms je za svoj 38. rođendan pokazao da je još i te kako u stanju da igra sa najboljima. I da dominira među njima.

"Ubacivao sam 30 poena i nije bilo dovoljno, pa sam pokušao sa 40 i pobijedili smo. To je matematika", rekao je Džejms poslije čudesne partije, u kojoj je ubacio 18 od 27 šuteva iz igre. Atlanta je u prvom poluvremenu vodila 15 poena prednosti, ali se Lebronu nije gubilo na rođendan. "Ovaj tip je fenomenalan, nevjerovatan. Ipak, uradio je nešto što sam očekivao. Nije me ovo šokiralo. To sam i očekivao od njega. Kažeš 'Dođavola, kako je dobar!' i nastaviš dalje", rekao je trener Lejkersa Darvin Ham.

Lejkersi i ove sezone ne igraju dobro, imaju 15 pobjeda uz čak 21 poraz, a do pobjede protiv Atlante slavili su u samo jednom od posljednjih šest mečeva. Ipak, Džejms je bio tu da nagovijesti da bi 2023. godina mogla da donese bolje stvari za najslavniji NBA tim.

Lebron i saigrači počeće 2023. na gostovanju Šarlotu 3. januara, a onda će ugostiti Majami i Atlantu, protiv kojih su odigrali posljednje dvije utakmice. U utorak, 10. januara, biće odigran veliki derbi Zapadne konferencije, u kojem će Denver i čudesni Nikola Jokić ugostiti Lejkerse u svojoj dvorani.