Kakav je Nikola Jokić van terena? Edin Avdić: Ne snalazi se po Denveru i neće da prizna kad razvali

Kakav je Nikola Jokić privatno? Edin Avdić opisao ga je nakon višednevnog druženja u Denveru sa najboljim košarkašem na svijetu

Komentator TV Arena sport i koautor MONDO podkasta "Šesta lična" Edin Avdić u najnovijoj epizodi je Milošu Jovanoviću prenosio utiske iz Denvera. On se javio iz Amerike, gdje je provodio vrijeme sa Nikolom Jokićem i uživo gledao jednu od najboljih partija u istoriji utakmica za Božić, koje su uvijek poseban praznik.

Nikola je te večeri blistao protiv Finiksa, ubacivši 41 poen uz 15 skokova i 15 asistencija, a Edin je prije svega rekao da je Sansima taj meč bio izuzetno važan.

"Bili smo na treningu Finiksa i velika je nervoza tamo. Imaju seriju loših rezultata, nezadovoljni su odbranom, Monti Vilijams je smrknut, Buker se povrijedio, imaju dosta problema... Bude ti smiješna priča da se u NBA ne igra odbrana, a vidiš tu nervozu, gdje Monti govori 'Nije ovo način da se igra.' Oni su bili riješeni da dobiju, ne leže Denveru zbog Pola i njegovog manevrisanja u pikenrolu, a Denver ima problem da brani pikenrol i to im je slaba tačka u većini utakmica. Na sve to i način na koji je Finiks grizao.... A Nikola često govori da mu je teško da igra protiv Ejtona, jer je Ejton čvrst", rekao je Edin.

Ipak, Nikola je uradio ono što radi najbolje i vukao je tim ka trijumfu protiv jednog od najboljih timova u ligi. Bilo je uživanje gledati šta Jokić radi ovog decembra, zaključno sa tripl-dabl partijom i u pobjedi protiv Majamija u noći između petka i subote. A ono što je ključno, ističe Edin, je da je Nikola konstantno više nego skroman van terena.

"Kod Nikole primijetiš momenat da želi da istakne nekog od saigrača u prvi plan. Govori kako je jedan dobar, drugi dobar. Kad je dao 41 poen, kazao je 'to je jedna utakmica.' On negdje i sam sebe tako pomjera. Eron Gordon za njega kaže da se hrani introvertnošću, tom svojom zatvorenošću, da mu to pomaže da skrene malo pažnju. 'Dobro, zalomilo se da sam ja to uradio'... Pa kad kaže 'Odigrao sam dobro, ali nisam ništa osvojio' i slično", nasmijao se Edin.

"I da nas dvojica igramo sa njim, Nikola je tip koji bi rekao da su Miloš i Edin odigrali stvarno dobro. Nije tip koji će reći 'Ja sam razvalio', a to meni ne smeta, jer svi znaju da jesi razvalio. Ali on jednostavno namjerno to radi, tako proradi ta njegova priroda. On je igrački rijetko dobar čovjek. On nikad neće baciti saigrače pod autobus, izletjeti sa glupošću, reći ko šta nije mogao da odbrani i slično. To njemu ne može da se desi. On je u pravom smislu riječi 'normalac' koji sticajem okolnosti igra košarku. Nama je otvorio sva vrata u Denveru, ulaziš svuda, samo te zamole 'Nemoj da ovo snimaš'."

Edin je otkrio i da je Jokić bio i njihov vozač i da se trudio da im se nađe za sve što je potrebno. "Veliko mu hvala, pazio nas je maksimalno, ima svojih obaveza, porodica, a uvijek nađe vrijeme, bio nam je 'uber' za sve što je trebalo. Ne zna baš po gradu, ali dobro", nasmijao se Edin.

