Denver pamti Srbije prije Jokića - da li ste čuli za njih? Jedan je tri puta igrao za Crvenu zvezdu, a drugi je legenda!

Nikola Jokić dvostruki MVP NBA lige, tek je treći Srbin u redovima Denver Nagetsa.

Iz dana u dan, Nikola Jokić fascinira košarkaške fanatike na svim meridijanima, a najsrećniji su navijači Denver Nagetsa, koji imaju čast i privilegiju, da ovaj rođeni Somborac, svoje majstorije izvodi u njihovom dresu. "Džoker" kako ga zovu Amerikanci je dvostruki MVP NBA Lige i djeluje da ove godine konačno može da povede svoje Nagetse "korak dalje" i napadne osvajanje prstena. Zanimljivo da su prije Jokića upravo dvojica Srba pokušali da pomognu ekipi iz Kolorada u njihovim pokušajima da dođu do prvog naslova prvaka najjače svjetske lige.

Vrata Denvera srpskim košarkašima otvorio je centar Rastko Cvetković, koji je danas malo poznat široj javnosti. Radi se o košarkašu, koji je sin čuvenog košarkaša i funkcionera Crvene zvezdeVladimira Cvetkovića. Kao što je i očekivano karijeru je započeo na "Malom Kalemengdanu" gdje je stasavao kao igrač, a uz Nešu Ilića i Sašu Obradovića, dugo godina je bio lider crveno-bijelih. Na kraju se od dresa voljenog kluba oprostio titulom 1993. a taj trofej su navijači čekali 21 godinu. Preselio se potom u Atinu i nosio dres slavnog AEK-a, međutim epizoda u glavnom gradu Grčke nije bila uspješna, pa se opet vratio tamo gdje je sve počelo - u Zvezdu.

Nakon sezone 1994/1995. Rastko Cvetković je dobio ponudu koja se ne odbija i to od Denver Nagetsa. Dres ekipe iz Kolorada je nosio baš u godini kada se rodio današnji junak i heroj te ekipe Nikola Jokić. Tokom godinu dana provedenih u "MekNikols areni" Cvetković je odigrao tek 14 mečeva, postigao 10 poena i sakupio 11 skokova, što nije bilo impresivno, ni za njega, ni za klub. On je te sezone imao konkurenciju na centarskoj poziciji u vidu jednog od najboljih centara lige Dikembea Mutomba. Međutim, ni to nije pomoglo klubu da se domogne plejofa, pa su bili prvi ispod crte, što je razočaralo navijače.

Tako je Cvetković postao tek četvrti Srbin u najjačoj ligi na svijetu, kada je bilo znatno teže i doći do ugovora u Americi, pa ostaje žal što nije igrao malo kasnije, jer bi njegov trag vjerovatno bio znatno veći. Nakon Denvera, nastupao je i po treći put u Crvenoj zvezdi, prije nego što se obreo u "egzotičnim" ligama i branio boje Šoprona iz Mađarske, Honke iz Finske, kao i dva kluba iz Portugala, gdje je i završio karijeru 2002. godine, Belenseša i Seišala.

Čekalo se šest godina na sljedećeg Srbina u Nagetsima, a njegovo ime je Predrag Savović. Ovaj bek je rođen u Puli, odrastao u Herceg Novom, a košarkaški stasao u Beogradu u redovima Partizana. Nakon par srpskih klubova kao što su Beovuk i Zorka iz Šapca, on 1997. odlazi u Ameriku na koledž i to malo poznati program UAB (Univerzitet Alabama Birmigem). Samo godinu dana je proveo u Alabami prije nego što je otišao u toplije krajeve na Havaje, gdje je završio fakultet na istoimenom univerzitetu, ali sticao košarkaško znanje i baš kada je mislio da neće dobiti šansu u NBA ligi, jer nije izabran na draftu 2002. godine, javio se Denver.

Prošao je letnju ligu sa Nagetsima i dobio ugovor na godinu dana, čime je postao jedan od rijetkih bekova iz Evrope koji su igrali u to vrijeme u ligi. Savović je te sezone bio član jedne od najgorih ekipa u istoriji franšize, jer su imali očajan skor 17-65. Za razliku od Cvetkovića, Predrag Savović je dobio malo veću šansu, odigrao je 27 utakmica, postigao 83 poena, što je bilo nešto preko tri poena u prosjeku. Njegovi poslodavci su na kraju sezone krenuli u "ribilding", izabrali su na draftu jednog ozbiljnog talenta u vidu Karmela Entonija, kojeg su vrlo brzo uparili sa superstarom kao što je Alen Ajverson, u tom sastavu nije bilo mjesta za Srbina.

Uslijedio je povratak na "Stari kontinent" nakon čega je nastupao za Šarloa u Belgiji, kao i Bilbao čiji dres je nosio pet godina, prije nego što je 2009. godine okončao igračku karijeru. Stasao je u legendu Baskijaca, pa je vrlo brzo postao i funkcioner tog kluba, kratko je sličnu funkciju obavljao i u Saragosi. Danas je uspješan biznismen, koji živi u više evropskih gradova. Ovde možete vidjeti neke od najboljih poteza iz igračke karijere Predraga Savovića:

Malo je falilo da još jedan Srbin zaigra za Nagetse, jer je plejmejker Nikola Radičević 2015. godine izabran kao 57. pik na draftu, pa su se navijači u Srbiji nadali da bi on i Jokić mogli zajedno da istrče na parket. Međutim, košarkaški put je vodio Radičevića u Sevilju, Crvenu zvezdu, Mursiju...a sada je član već spominjanog Bilbaoa.

Očigledno je Nagetsima bila treća sreća sa Srbima, kada su 2014. kao 41. pika na draftu izabrali Nikolu Jokića, a sve ostalo je istorija. Trenutno on je dvostruki osvajač MVP priznanja i vjerovatno najbolji košarkaš na svijetu, bez kog bi se Denver i Kolorado vratili u prosječnost u kojoj su bili do njegove pojave. Ostaje da se vidi može li konačno i taj prsten da stigne, čime bi definitivno Jokić potvrdio tezu o najboljem igraču franšize ikada.

