Partizan je savladao Monako Saše Obradovića, a ovo su neki od glavnih razloga uspjeha.

Izvor: MN PRESS

Partizan je upisao osmu evroligašku pobjedu, srušio je Monako u krcatoj Areni (100:80). Navijači su imali priliku da uživaju u rapsodiji crno-bijelih, prvenstveno u prvoj i posljednjoj četvrtini. Upravo je četvrta dionica riješila pitanje pobjednika (31:12). Kako je srpski tim u tome uspeo, šta su bili ključevi uspeha, to najbolje zna Željko Obradović.

O tim bitnim detaljima pričao je i sam po završetku utakmice, na konferenciji za medije, tako da je najbolju analizu dešavanja dao trofejni srpski stručnjak koji je secirao sve najvažnije detalje na susretu. "Hvala navijačima još jednom na nevjerovatnoj atmosferi. Savladali smo jednog od lidera Evrolige. Moram da čestitam mojim igračima na velikoj pobjedi i da pokušamo da nastavimo na ovaj način", počeo je Obradović.

Sve ovo dodatno dobija na značaju, ako se uzme u obzir da je prije oko mjesec dana Partizan bio u seriji poraza, a sada je sve znatno drugačije. "Nisam bio jedini koji sam vjerovao, svi mi koji smo unutra smo vjerovali. Kada se na onaj način gube utakmice, onda vidiš kako, neizvjesne završnice, odluke takve kakve su bile. Desilo se da smo poslije toga dobili neke mečeve na isti način na koji smo gubili. Sve je stvar treninga, izgledamo totalno drugačije nego prije mjesec dana. Dobili smo na agresivnosti, na lopti. Iz meča u meč ponavljamo neke stvari i pripremamo kako treba protiv određenih rivala da igramo. Evroliga je toliko izjednačena, nemoguće je proglasiti nekoga za favorita i reći da imaš veće ili manje šanse protiv nekoga. Moraš 40 minuta da igraš najjače."

NAJBOLJA ČETVRTINA!

Vidi opis Kako je Partizan iznenadio Obradovića? Željkov DŽOKER, povratak Anđušića i nevjerovatan statistički podatak! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Treneri često izbjegavaju da kažu da je nešto bilo perfektno i bez mane, ali je upravo to ono što je Partizan uradio tokom dvije četvrtine protiv Monaka. U prvoj gdje je dao pet trojki iz devet pokušaja (26:17) i onda u posljednjoj koja je bila čisto savršenstvo (31:12).

"Ne znam da li je najbolja utakmica, to može da se gleda ovako ili onako. Ova poslejdnja četvrtina bila je nešto specifično. Naravno, razlika nije realna, da budemo pošteni i da kažemo i to. Vratili su se poslije naše izvanredne prve četvrtine. Prva i posljednja bili su za primjer i odbrambeno i napadački. Treća je izgledala bolja od druge. Zadovoljan sam intenzitetom u odbrani, neke stvari koje smo insistirali u napadu, to smo u toj posljednjoj dionici odigrali izvanredno i želim da čestitam igračima. Odigrali smo dobru utakmicu protiv jednog od lidera Evrolige koji ima indivdualni i timski kvaltiet na vioskom nivou. Čestitam igračima."

Bilo je tu i taktičkih nadmudrivanja sa Sašom Obradovićem.

"Ne znam da li je Monako najbolji tim koji smo dobili, pobijedili smo Fener u Istanbulu, tada su oni bili na prvom mjestu. Monako ima kvalitet, fali im Džordan Lojd koji je bitan. Izašli su sa Blesingejmom na trojci, zbog Papapetrua, sve to je stvar taktike. Prepoznaješ. Okrećem se na klupi i govorim neke stvari, da prepoznaju neke detalje, da vide šta je bitno. To ide u sve boljem pravcu. Svi su zaslužni za pobjedu. Da iskoristim još jednom da se zahvalim na nevjerovatnoj atmosferi. Svi pričaju o tome. Kapa dole navijačima. Bilo bi lijepo da se podijele majice ljudima, dobra ideja, to je ekstra motiv kada ih vidite u crnim i bijelim majicama." Poslije toga je uslijedilo veliko slavlje sa navijačima...

POVRATAK ANĐUŠIĆA!

Vidi opis Kako je Partizan iznenadio Obradovića? Željkov DŽOKER, povratak Anđušića i nevjerovatan statistički podatak! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 19 19 / 19

Danilo Anšušić nije bio na svom nivou u nekim prethodnim mečevima, zato je propustio duele sa Bajernom i Zadrom da se odmori i da povrati samopouzdanje. Uspeo je u tome, pošto je Monaku, nekadašnjem klubu, dao 12 poena, uz perfektan šut za tri poena (4/4). Zato su novinari pitali Obradovića baš o Danilu i o tome da li je možda bio ljut na njega zbog nekih slabijih partija.

"Hajde sad ovako da kažemo, u sportu je motivacija važna. Ovo je tim u kom igra i bio je motivisan. I na Anđušića i na ostale nemam ljutnju, već odnos između igrača i trenera. Moj posao je da ukazujem i na dobre stvari i na greške, naučio me pokojni profesor Aca Nikolić. Trener koriguje, ako je to problem, onda je problem. Ne mogu da odustanem od toga, ne mogu da kažem nekome da je dobro ako nije. Odigrao je izvanredan meč, taj period kada smo se odvojili, lopta je bila kod njega, kreirao je, imao je sjajan procenat šuta, odigrao je tako, dali smo 100 poena. To je možda najmanje važno od svega."

MADAR I DŽOKER EGZUM!

Vidi opis Kako je Partizan iznenadio Obradovića? Željkov DŽOKER, povratak Anđušića i nevjerovatan statistički podatak! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Jam Madar i Dante Egzum odigrali su odlilčan meč. Izraelac je diktirao tempo sve do završnice treće dionice (15, 3/4 za tri), a onda je u igru ušao Australijanac.

"Madar je odigrao dobro, imao je četiri izgubljene lopte, ali je to dio igre. Razvija se u najboljem mogućem smislu, to je plejmejker koji misli i ta saradnja koju imamo dovodi do toga da igra sve bolje. Moraš da razmišljaš i za ostale na toj poziciji. Njegova agresivnost na loptu je izvanredna. Izgleda kao neko ko nema dovoljnu kilažu, ali ima i glavu i brzinu, sve brani grudima i nogama."

Dante je prvi poen dao u posljednjim sekundama trećeg kvartala, pa je u četvrtoj dionici dodao još 10 bio je pravi džoker za Željkov tim.

"Sa Danteom sam pričao na poluvremenu. Slično je bilo i sa Bajernom, da ne pričam o tome šta on ima, ima kvalitet kao i ostali. Anđušić je bio bitan, pa sam ga izveo, onda je Dante preuzeo. Ne možemo da zaboravimo učinak Ledeja i Lesora, energija je nevjerovatna."

Za kraj je pohvalio i kaptiena Kevina Pantera koji je meč završio sa 19 poena (4/5 za tri).

"Poštujem svačije mišljenje, nisam imao problem sa tim. Živim sa tim igračima, niko te igrače ne može da zna bolje od mene. To su informacije kojima se bavimo od jutra do mraka. Kako bih vam rekao, kako da nemam povjerenje u nekoga sa kim sam toliko tu. Svi imaju mane, odluke na parketu koje su takve kakve su, pokušaš da utičeš da budu dobre. Kada pogodi ili promaši, to je nešto drugo, odluke treba bolje da budu. Pogledajte meč Kevina Pantera, a onda da ne čitam pojedinačno, hvala timu i hvala igračima na izvanrednoj utakmici i hvala vama na strpljenju", zaključio je Obradović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!