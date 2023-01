Čović se oglasio o Zvezdinoj kazni: Za novac nas zvala trojica igrača i Radonjić, špijunirani smo... I izmirili smo SVE!

Predsjednik KK Crvena zvezda govorio o oštroj kazni Evrolige, prema kojoj crveno-bijeli neće moći da registruju igrače do marta. Ovo će biti odgovor kluba.

Izvor: TV Pink/screenshot

Predsednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović obratio se javnosti dan nakon što je Evroliga izrekla oštru kaznu crveno-bijelima i zabranila im da registruju igrače do kraja februara, uključujući i argentinskog plejmejkera Fakunda Kampaca.

Čović je u studio TV Pink donio deklaraciju koju klub na svaka četiri mjeseca potpisuje sa Evroligom i izneo detalje nastale situacije.

"Poslali smo ovu deklaraciju Evroligi i potpisali je. Nažalost, nismo izmirili obaveze do kraja jula i onda su se sukcesivno pojavljivali - Volters je pitao kad će biti pare, izmirili smo. Pojavio se Holins i pitao kad će biti pare, izmirili smo. Onda se odjednom kao i 2017. pojavio Dejan Radonjić, a interesantno je da su to sve igrači i treneri vezani za Miška Ražnatovića kao menadžera. U međuvremenu počinje ELPA (sindikat igrača Evrolige) da šuška, da špijunira, da obilazi, da pita igrače koliko im se duguje plata. Samo se za to interesuju. Zahvalan sam im na jučerašnjem saopštenju o Kampacu", rekao je Čović.

"Javio se Radonjić, rekli smo da imamo potpisan sporazum i onda to počinjemo da 'čistimo', a onda se odjednom desilo nešto što se 'nikad' nije desilo u Evroligi, a to je BAT, to je FIBA, pojavljuje se Aleksa Radanov sa 100.000 evra, koliko mu se kao duguje. A znate koliko imate na BAT-u, na FIBA i drugih klubova? Između ostalog i našeg konkurenta Partizana? Ali, mi smo sad interesantni", dodao je on.

Čović je rekao da je Zvezda izmirila obaveze do kraja decembra.

"Što se tiče Kampaca, sa Realom nemamo baš ništa i umjesto da mu se dozvoli da igra pravi se ovakav slučaj, gdje mi jesmo u prekršaju, ali svi naši dugovi i obaveze prema igračima pokriveni su sporazumima. U njima piše da ćemo izmiriti sve obaveze prema igračima do kraja prošle godine i sve obaveze izmirujemo sa 30. decembrom 2022".

Prema njegovim riječima, sve počinje da se "ubrzava" kada je na klupu sjeo trener Zvezde Duško Ivanović. Na tom mjestu, Čović je pomenuo pobjede protiv Partizana u ABA ligi i Evroligi.

"Sve počinje da se ubrzava kada je olako shvaćena promjena trenera, kad ubacimo iz prve u petu brzinu, dođe Duško Ivanović, napravi 10-0 i tad počinje da se shvata ozbiljno, ali ne još dovoljno. Maksimalno ozbiljno počinje da se shvata kada smo ih išamarali 15-16 razlike u ABA ligi, a onda kreće ekstremna ozbiljnost u istorijskoj utakmici, koja će uvijek biti zapisana, a to je naša pobjeda u istorijskoj utakmici Partizan - Zvezda. Bila izvanredna atmosfera, nije sporno ništa, nije bilo prekida, gađanja, ali jeste bilo vrijeđanja. Dejan Bodiroga razume srpski jezik i zna šta se događa na utakmicama. Glikman ne razumije, ali i on će ako se bude informisao. Što se tiče Bodiroge, imali smo nekoliko konstruktivnih razgovora, veoma je korektan odnos i veoma profesionalan. On je juče eksplicitno rekao da Evroligi treba da Kampaco igra".

Govoreći o Finanijskom fer-pleju, Čović je govorio o Partizanu i rekao da crno-bijeli imaju veliki poreski dug.

"I sad pitam sljedeće - pošto u izjavama za Evroligu, koja piše o Finansijskom fer-pleju, ako imate klub koji je na dan 22.2.2022. dugovao ovoj državi za poreze 4,9 miliona evra, a zatim i 5. januara 2023. taj isti klub duguje 6,7 miliona evra. Kako to? A vjerovatno je potpisano da se ništa ne duguje. Mi smo te pare dali državi, a mogli smo da damo igračima i da nemamo nikakav problem, a mi smo konstantno 'državni projekat' i protiv nas se vodi kampanja. Da li će biti sljedeći korak Zvezde Lozana - vidjećemo. Na kraju krajeva, 28. februar nije daleko. Spremni smo, stabilni, pratimo situaciju, Zvezda večeras igra i bez opterećenja da moramo da pobijedimo. Pričamo o fer-pleju bila je utakmica protiv Barselone, gdje su rekli da su pogriješili, pa i mi smo pogriješili i šta ćemo sada?", dodao je Čović.

Takođe, on je rekao da su crveno-bijeli pregovarali i sa Italijanom Polonarom. "Nije samo Kampaco, bio je u opticaju i Polonara i vidjećemo kako će se to završiti. U svakom slučaju, nemamo nijedan razlog da očajavamo, jer smo i bez Kampaca napravili ove rezultate. Znao sam da će doći do ovakve situacije, imajući u vidu da već godinama imamo sudar sa trofejnima, koji bi po svaku cijenu i na svaki mogući način da se dokopaju prvih mjesta, što nije sporno ako si u sportu bolji, ali baš u sportu. Međutim, to se pretvorilo u ružnu i odvratnu priču, kao i sinoć kada je to verbalni linč na utakmicama Partizana ili je Vučić ili je Čović... Ako je to za ugled i ponos Evrolige, onda super. Ako je to za ugled i ponos gospodina Maršala, onda super".

