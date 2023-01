Nedović se oglasio zbog Kampaca - NAPISAO SAMO 2 RIJEČI! Nemanjina objava izazvala buru, javio se i SUPERSTAR Evrolige!

Zbog situacije sa Fakundom Kampacom reagovali su i Nemanja Nedović i Majk Džejms.

Evroliga je kaznila Crvenu zvezdu zabranom registrovanja pojačanja do 28. februara 2023. godine. To znači da do marta srpski tim neće moći da angažuje novog igrača, pa se zbog toga podigla bura. Javio se i Nemanja Nedović koji je imao objavu na Tviteru na koju je reagovao i superstar Monaka Majk Džejms.