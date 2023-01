Zvezda bila blizu, a onda je Evroliga ZAUSTAVILA SVE! Gdje će Italijan sada završiti? Rok ističe za ČETIRI DANA

Akile Polonara po svemu sudeći neće doći u Crvenu zvezdu, a sada pred sobom ima samo četiri dana da donese odluku.

Italijanski as Akile Polonara po svemu sudeći mogao bi da se vrati u domovinu, iako je bilo najavljeno da će preći u Crvenu zvezdu. Poslije drakonske kazne koju je Evroliga izrekla srpskom klubu, košarkaš Efesa po svemu sudeći više nije blizu crveno-bijelima, koji prema trenutnom stanju stvari ne bi mogli da ga registruju do marta, kao ni Fakunda Kampaca. Za to vrijeme, Polonara bi mogao da se preseli u Bolonju.