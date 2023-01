ČOVJEČE, ZAŠTO NISI U NBA I ŠTA TRAŽIŠ U EVROPI!? Srušio Zvezdu i Partizan, a sada dao trojku za pobjedu

Nevjerovatnu košarku igra Markus Hauard u Španiji

Izvor: Profimedia

Neverovatno je kako igra as Baskonije Markus Hauard (23), ove sezone vjerovatno najbolji košarkaš u Evropi. Bivši saigrač Nikole Jokića u Denveru blista u Evroligi, najbolji je trojkaš takmičenja, a u nedjelju uveče postigao je koš koji će u Vitoriji dugo, dugo pamtiti.

Spektakularni košarkaš iz Nju Džersija srušio je Valensiju u utakmici ACB lige trojkom iz ugla, dok je praktično bio iza table. Lopta je visoko letjela, prošla kroz obruč i izazvala euforiju među navijačima i među svim ljubiteljima košarke. Novinari su ga odmah poslije utakmice pitali logičnu stvar - "Zašto ne igraš u NBA ligi?". Pogledajte njegov pogodak:

Este tío está completamente loco



MARKUS HOWARDpic.twitter.com/fPVmCOdWdK — EurohoopsES (@EurohoopsES)January 8, 2023

"Sad sam u Baskoniji, ne brinem za to. Prošlost je prošlost i srećan sam što sam ovdje. Na mjestu sam koje me je prihvatilo i ništa me ne čini ponosnijim od toga da nosim ovaj dres i da igram za ove sjajne navijače", rekao je Hauard i sigurno dodatno "kupio" navijače. Doduše, on tako igra da ne mora da im se zaklinje na vjernost i da im javno izražava ljubav, sasvim je dovoljno to što radi na terenu - a zaista radi spektakularno.

Nikola Jokić je u nedavnom novogodišnjem intervjuu za TV Arena sport govorio i o njemu i izrazio veliku žal što mu nije pružena adekvatna šansa u Americi. "Stvarno mi je drago zbog Hauarda, nije dobio šansu. Dobio je priliku u plej-ofu, nakon što cele sezone nije igrao. Mislim da je protiv Portlanda igrao i imao je solidne partije, čak je jednom 30 poena dao. Momak koji je kulturan, radna etika mu je bila na vrhunskom nivou" rekao je Jokić o Amerikancu koji oduševljava Evropu.

Hauard je rođen 1999. u Nju Džersiju četiri godine je proveo na koledžu Market, a u NBA ligi je bio dvije godine i obje je proveo u Denveru, od 2020. do 2022. Pravu priliku je dočekao u Evropi i zgrabio je tako snažno da je teško zamisliti da se ne vrati u NBA ligi - i to veoma brzo. Ove sezone su ga posebno dobro upamtili navijači beogradskih "vječitih" rivala, protiv kojih je blistao u evroligaškim utakmicama u Vitoriji.