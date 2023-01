Nisu krivi igrači, to je moja greška! Duško Ivanović o porazu Zvezde: Jedan momenat bio ključan, zato smo izgubili

Trener Crvene zvezde preuzeo na sebe odgovornost za poraz od Real Madrida u "Pioniru"

Crvena vodila je skoro tri četvrtine ravnopravnu borbu protiv Real Madrida i iako oslabljena za četvoricu važnih igrača nagovijestila je da će "Pionir" videti čudo. Međutim, gorostasni centar Real Madrida Edi Tavares bio je tu da spriječi iznenađenje i vodio je tim do na kraju ubjedljivog trijumfa, 79:59.

Ipak, trener Zvezde Duško Ivanović smatra da je njegov tim mogao da pobijedi.

"Imali smo šansu da pobijedimo i ključni momenat je bio kad smo imali razliku i kad su nam dali dvije trojke", rekao je crnogorski stručnjak, podsjećajući na rezultat 42:38 za njegov tim u 23. minutu i trojke Petra Kornelija i Džanana Muse, poslije kojih su Španci izjednačili na 47:47.

"U tom momentu smo prestali da igramo odbranu, izgubili smo i ideje u napadu, neki igrači su se demoralisali i to je Madrid iskoristio jer imaju izuzetan kvalitet. Kad su jednom uzeli prednost više je nisu ispuštali", rekao je Ivanović.

On je dodao da ne želi da kritikuje igrače i preuzeo je krivicu. "Sa loptom igraju Nedović, Marković i Dobrić, ostali mogu da igraju pikennrol, ali to nije njihova specijalnost. Marković je dao više nego što može. Ne bih kritikovao nikoga, večeras ne mogu nikoga da kritikujem, stvarno", rekao je Ivanović, pa u dahu nastavio: "Kao prvo, malo su viši od nas. Kao drugo, nismo ih dobro zagrađivali u nekim momentima, ali ogromna je razlika to da je Tavares napravio veliki broj skokova. Ali nije isključivo to napravilo razliku, izgubili smo jer smo kod naše prednosti odigrali dvije-tri loše odbrane i onda je Madrid preuzeo vođstvo. I to nije kritika igrača, niti je to njihova greška, već je to moja greška"

Ivanović je bio upitan i da li se nada registraciji Fakunda Kampaca i oporavku Luke Vildoze za naredne utakmice, a sljedeća je u četvrtak protiv Monaka na istom mjestu. "O Kampacu ne razmišljamo, kad dođe - dođe. Luka se osjeća dobro, njegova rekuperacija je dobra, pa ćemo vidjeti sutra", dodao je Ivanović.

