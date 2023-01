Tri najvažnije stvari su se promijenile u Partizanu! Željko se složio s pitanjem: U pravu ste, moramo to da uradimo!

Željko Obradović pričao je sa novinarima uoči meča sa Valensijom u Evroligi.

Partizan igra u Valensiji u 20. kolu Evrolige i pokušaće da ostvari pobjedu i nastavi borbu za plasman među osam najboljih ekipa. U prvom okršaju ovih rivala španski tim je u Areni napravio iznenađenje poslije produžetka (100:96), pa će to biti još jedan motiv više za crno-bijele na gostovanju.

U tom okršaju najviše problema pravio im je Hasiel Riveiro (22, 6sk), a on zbog povrede neće igrati u narednom duelu. Kakva su očekivanja i kako se ekipa sprema za sve otkrio je Željko Obradović. "Sjećamo se meča koji smo izgubili u produžetku u Beogradu. Oni su ekipa koja je uprkos svim problemima sa povredama odigrala dobro i u Evroligi i u Španiji u posljednje vrijeme. Neki igrači im se vraćaju iz povreda, protiv Asvela su igrali neke odbrane koje nisu do sada prikazivali. Moramo da probamo da se spremimo i za to, da ne bude iznenađenja. Teška utakmica nas čeka, sjećamo se kako je izgledalo u Areni", rekao je Obradović.

Na pitanje šta se to promijenilo u igri crno-bijelih od duela ovih timova u Beogradu, pa do sada, iskusni stručnjak dao je kratak odgovor. "Igramo bolju odbranu, vratio se Aleksa, vratio se Smailagić. To su neke tri najvažnije stvari."

Pričao je i o detaljima koji bi mogli da idu u korist crno-bijelima. "Nadamo se da imamo prednosti, pokušavamo da koristimo individualni kvalitet tima, tako ćemo spremati meč. Da igramo timski, da se brane neke stvari, da tu ne trpimo, a da napadački stavimo rivala u problem, tako pripremamo svaki meč."

Partizan je kod kuće jedan od najboljih timova u Evroligi (skor 7-3), ali se na gostovanjima muči (2-7). Upravo to bilo je jedno od pitanja za Željka, zbog čega je to tako? "Ima istine da bolje igramo kod kuće, vjerovatno se igrači dobro osjećaju u Areni gdje treniraju. Utiče i faktor publike sigurno. Ako hoćemo da budemo konkurentniji u Evroligi moramo da počnemo bolje da igramo i na strani, apsolutno se slažem sa tim", zaključio je Obradović.

