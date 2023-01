HAOS U KLUBU, NAJBOLJI IGRAČ ABA LIGE TRAŽIO RASKID: "Ružno da pozajmljujemo za egzistenciju, jedan ništa nije primio!"

Veliki problemi u nekadašnjem šampionu ABA lige

Izvor: MN PRESS

Iako vodi u trci za MVP nagradu ove sezone, hrvatski košarkaš Luka Božić navodno je zatražio raskid ugovora sa Zadrom. U tom klubu ponovo su veliki finansijski problemi i o tome je poslije utakmice protiv Borca iz Čačka u petak govorio i trener Danijel Jusup.

"Bez primanja smo već neko vrijeme. Stručni štab prvenstveno. Tri-četiri mjeseca već. Ne znam do čega je to. Momci daju sve od sebe. Ja sam samo trener, ali apelujem na ljude koji vode klub ili na Grad Zadar ako se to može riješiti jer, teško je. Zahtjevi su veliki. Mi dajemo veliki angažman i ružno je da moramo zajmiti novce za egzistenciju. Postoji i jedan igrač koji od početka sezone nije primio nijednu platu (Juan Davius - primjećuje novinar Zadarskog) Nije sad bitno iz kojeg razloga. Momci rade i trpe, ali mislim da bi bilo korektno da se to riješi u što kraćem vremenskom periodu"