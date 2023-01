Sloga šokirala Borac u "Boriku": Ništa od "perfektnog balona" za Banjalučane

Nakon pobjeda protiv Zlatibora i Krke, Banjalučani razočarali svoje navijače i izgubili na domaćem terenu od Kraljevčana.

Nakon pobjeda protiv Zlatibora (95:88) i Krke (83:72), košarkaši Borca u trećem meču "balona" u "Boriku" imali su na papiru nešto lakši zadatak, ali duel sa Slogom iz Kraljeva pokazao je da u Drugoj ABA ligi nema lakih rivala i da protiv svake ekipe treba pružiti maksimum da se dođe do slavlja.

A "crveno-plavi" večeras nisu bili na maksimumu. Tim Zorana Kašćelana odigrao je ispod očekivanja, pogotovo u drugom poluvremenu, te je propustio priliku da turnir u svom gradu okonča sa maksimalne tri pobjede. Domaćin je želio da počasti svoje navijače, pa je ulaz na meč bio slobodan, ali je Sloga iznenađujuće slavila i šokirala domaćina, iako je Borac na poluvremenu imao osam poena prednosti.

SLOGA - BORAC 73:71 (20:26, 8:10, 26:17, 19:18)

Borac je u prvih deset minuta napravio šest poena prednosti, a onda je drugi kvartal donio veoma lošu košarku. Tek 18 poena kombinovano postigli su igrači Borca i Sloge (10:8 za Banjalučane), pa je domaćin na pauzu otišao sa "plus osam" - 36:28.

Treći kvartal u potpunosti je pripao Kraljevčanima, koji su serijom 12:2 stigli do izjednačenja (40:40), a onda su samom finišu ove četvrtfine i do vođstva 54:53. Od ovog preokreta domaćin nije uspio da se oporavi. Pokušavali su domaći u odlučujućih deset minuta da se vrate u meč, ali su gosti iz Srbije odbili sve napade i na kraju došli do velike pobjede.

Amerikanac Dimitrijus Andervud bio je najefikasniji u redovima Sloge sa 21 poenom, a pratili su ga Elvis Čekić sa 16 i Zoran Paunović sa 12 poena. Jan Rebec i Dušan Tanasković ubacili su po 18 poena za Borac, dok je dvocifren učinak imao samo još Stefan Lakić (10).

"Crveno-plavi" sada na svom kontu imaju sedam pobjeda i tri poraza u Drugoj ABA ligi.

