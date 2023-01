Kampaco? Nije se to baš vidjelo - nisam zadovoljan! Bez pohvala za Zvezdinog Argentinca, ali ima za bivšeg asa Igokee

Poruka trenera Crvene zvezde poslije pobjede protiv FMP-a

Izvor: YouTube/KK FMP Meridian

Crvena zvezda pobijedila je FMP u Železniku, a trener crveno-bijelih Duško Ivanović pohvalio je nekoliko puta pristup mladih "pantera" toj utakmici. "To su mladi momci, talentovani i čestitam im na želji s kojom su odigrali ovu utakmicu i to je ono što svaka ekipa treba da ima i to je ono što će nama biti potrebno - kao što su i oni večeras igrali sa žarom", rekao je crnogorski stručnjak na konferenciji za novinare.

Upitan koliko će ulazak Fakunda Kampaca u evroligaški tim od 1. marta pomoći ekipi, Ivanović je rekao da nije zadovoljan doprinosom argentinskog plejmejkera na utakmici u Železniku. "Faku" je za 22 minuta u igri ubacio 8 poena, uz šest asistencija. "Nisam večeras ni zadovoljan kako je igrao, nije se baš to vidjelo. Sigurno će da nam pomogne, ima još mjesec dana da uđe u formu. On igra jednu nedjeljno, ovi momci igraju puno više i moramo ćemo da u zadnje dvije nedjelje radimo više na tome da on uđe u ritam".

Za razliku od Kampaca, Dalibor Ilić je zaslužio pohvale. Mladi krilni košarkaš ubacio je 16 poena za 20 minuta u igri i Ivanović je naglasio da je on iskoristio priliku. "On radi dobro i svaki put kad je ušao iskoristio je šansu, što znači da će svaki put imati sve više i više šansi", rekao je trener Zvezde o nekadašnjem igraču Igokee m:tel.

Crvena zvezda će narednu utakmicu odigrati u utorak, protiv Virtusa u Bolonji, a dva dana kasnije gostovaće Armaniju. "Mislim da su svi igrači pokušali da daju svoj maksimum, teško je ekipama koje igraju Evroligu, pričao sam o tome, ali moramo da se priviknemo. Pokušao sam svim igračima da dam odmor, zavisno od njihovog stanja, u utorak moramo da budemo 100 odsto spremni".

(MONDO)