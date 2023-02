POLONARA POTVRDIO: HTIO SAM U ZVEZDU! Italijan htio ponovo kod Duška, klub jedva čekao da stigne, ali...

Akile Polonara je otkrio da je bio spreman da stigne u Beograd, ali nije bilo "pravih uslova".

Izvor: MN PRESS

Bio je velika želja Crvene zvezde, a na kraju je završio u Žalgirisu. Italijanski reprezentativac Akile Polonara je svom novom intervjuu otkrio da su priče o tome da je njegov prelazak u Crvenu zvezdu bio dogovoren tačne.

Sa Duškom Ivanovićem je ranije sarađivao u Baskoniji i želio je da poslije neuspješnih nekoliko mjeseci u Efesu ponovo uđe u formu radeći sa iskusnim crnogorskim stručnjakom, ali je suspenzija koju je crveno-bijeli klub dobio zaustavila taj transfer.

"Jasno je da je postojalo veliko interesovanje Crvene zvezde. Svi znaju da imam odličan odnos sa Duškom Ivanovićem i veliko poštovanje prema timu jer oni imaju velike ambicije. To je istorijski klub u evropskoj košarci. Dakle, rado bih otišao tamo. Samo nije bilo pravih uslova. Zadovoljan sam izborom koji sam napravio da odem u Žalgiris", rekao je Polonara.

Prisjetio se i perioda od 2019. do 2021. godine kada je pod dirigenstskom palicom Duška Ivanovića u Baskoniji postao jedan od najdominantnijih na svojoj poziciji u Evroligi.

"Kliknuo sam odmah čim je došao Ivanović, on je to napravio za mene. Pustio me je više da igram. Vidio je u meni ono što je timu potrebno. Od kada je on došao, sve je bilo drugačije", istakao je iskusni Italijan pa se onda dotakao uticaja Duška Ivanovića na igru Filipa Petruševa u crveno-bijelom dresu.

"Otkako je Duško došao u Crvenu zvezdu Petruševu je dao mnogo samopouzdanja. On je reagovao dobro, pozdravio je to samopouzdanje i to sada daje rezultate. Igra jako dobro i sigurno mu je Ivanović mnogo pomogao. Duško je trener koji je u Evropi pomogao brojnim visokim igračima, počevši od Luisa Skole 2000-ih. Nije slučajno što mu toliko igrača priznaje da im je pomogao", naglasio je na kraju Skola.