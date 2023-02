Jokić NEĆE da igra Ol-Star - Nikolin trener otkrio detalje: Srbin je među najvećim zvijezdama, a to ga ne zanima!

Trener Denver Nagetsa imaće priliku da se i tokom Ol-star vikenda sretne sa Nikolom Jokićem, ali možda ne na istoj strani terena.

Izvor: Youtube/nuggets/printscreen

Bliži se pauza u NBA ligi, a tokom nekoliko dana u kojima neće biti košarkaških utakmica oni najbolji će učestvovati na Ol-star vikendu. Zbog impresivnih rezultata koje zajedno postižu tamo će se naći Nikola Jokić i njegov trener Majkl Meloun, a njih dvojica su imali zanimljiv razgovor o tome šta ih za nekoliko nedjelja čeka u Juti.

Još nije jasno da li će Majkl Meloun na tom meču trenirati Nikolu Jokića ili biti njegov protivnik, ali srpski centar ima jasan plan. On želi da na tom susretu igra što manje, kako bi se sačuvao za finiš sezone - Denverovu borbu za istorijsku titulu i njegov pohod na treću uzastopnu MVP titulu! Zbog toga će Melouna, ako budu u istom timu, zamoliti da ga ne pušta u igru!

"Nadam se da će ga Lebron odabrati, pa da ga vodim i na ‘Ol-staru’. Pomislio je to i rekao mi ‘Treneru, nećete me puštati u igru, zar ne?’. 'Ne, igraćeš 40 minuta', rekao sam mu", ispričao je Meloun i nasmijao sve prisutne. On je odmah nakon toga završio izlaganje i udaljio se iz kadra, a ostaje samo da se vidi da li će imati priliku da Jokića vodi i u revijalnoj utakmici, odnosno koliko će ga "potrošiti" na tom meču.

Podsjećamo, Nikola Jokić je 2015. godine stigao u NBA ligu nakon što je na draftu 2014. godine izabran kao 41. pik. Denver je vjerovao u njegove kvalitete, a on je već tokom sezone 2018/19 zaslužio prvi poziv na Ol-star utakmicu. Od tada nije propuštao mečeve na kojima igraju najbolji košarkaši NBA lige - nastup u Solt Lejku sredinom februara biće mu peti uzastopni. U međuvremenu je osvojio dvije MVP titule i trenutno je najozbiljniji kandidat da i ovu sezonu završi na isti način.

